Último dia: veja como fazer a declaração de imposto de renda de forma rápida

Termina às 23h59 desta sexta-feira (31), o prazo para declaração do imposto de renda à Receita Federal.

A declaração enviada após o prazo legal fica sujeita à multa por atraso na entrega de declaração (MAED).

Se você está com dúvidas sobre como informar um rendimento específico, um bem ou uma dívida na sua declaração de imposto de renda 2024, confira as orientações abaixo:

Se não for suficiente, consulte o site da Receita Federal, que possui um material completo com centenas de questões sobre o imposto de renda.

