PM prende suspeitos de envolvimento no tiroteio no bairro Zumbi

Dois jovens, de 21 e 28 anos, foram presos com armas e drogas no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, os jovens são suspeitos de envolvimento de disputa no tráfico do bairro Zumbi.

De acordo com a PM, após denúncias, a equipe de Força Tática prosseguiu até uma casa no local para averiguar a informação. Ao realizar o cerco a residência e tentar contato com as pessoas do interior do imóvel, os policiais viram dois jovens em posse de arma de fogo. Nisso, eles tentaram fugir por uma varanda nos fundos do local que daria acesso a um terreno, prém, os policiais deram voz de parada.

Sendo assim, os militares abordaram os suspeitos e contra o de 28 anos, possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 2º Vara Criminal de Viana. Já o outro suspeito de 21 anos, também havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra ele.

Com eles, os militares encontraram um revólver Taurus Calibre 38, um revólver Taurus Calibre 32 (sem numeração aparente), seis munições Calibre 38, 15 munições Calibre 32, R$ 50,00 em espécie, um rádio comunicador com base de carregamento, dois aparelhos celulares, cinco pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e um cordão de cor dourada.

Contudo, ambos informaram que estariam com as armas por disputas no tráfico de drogas e confirmando ser envolvidos no tiroteio no bairro bairro Zumbi. Além disso, a PM informou que o de 28 anos, é investigado por um homicídio na cidade de venda Nova do Imigrante.

Portanto, os dois jovens foram conduzidos a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com todos os materiais apreendidos na ocorrência para as que sejam tomadas as medidas cabíveis.