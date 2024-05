Um dos criminosos mais procurados do ES é preso em motel

A Polícia Civil prendeu um dos criminosos mais procurados do Estado do Espírito Santo. Adair Fernandes da Silva, vulgo “Dadá”, foi preso em um motel, em Cariacica, nesta sexta-feira (10).

A prisão do criminoso foi efetuada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), em conjunto com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Com o Dadá, a polícia localizou arma e uma vasta quantidade de drogas.

