Unidade móvel de renegociação estará no Nova Brasília neste sábado (25)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) fará sua última edição do cronograma, no bairro Nova Brasília, neste sábado (25).

No veículo, que estará estacionado na praça próxima ao ginásio de esportes, de 8h às 12h, serão ofertados diversos serviços aos moradores da região.

A equipe da Semfa acolherá, gratuitamente, demandas referentes a renegociação de débitos; orientações sobre parcelamento de dívidas; revisão de cadastro imobiliário; além de emissão, impressão e atualização de boleto do IPTU.

Para ser atendido, cidadão deverá apresentar os documentos pessoais e aqueles relacionados ao serviço pretendido. Esta será a terceira ação do projeto em neste ano. Em 2023, a unidade móvel visitou seis locais, entre bairros e distritos, e prestou mais de 500 atendimentos.

