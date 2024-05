Vagas abertas para cursos de Educação Profissional Técnica no ES

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta quarta-feira (29), os editais 23/2024 e 24/2024, referentes à abertura de vagas para cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante. As oportunidades são ofertadas em parceria multicampi com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Em conjunto, os processos seletivos ofertam mais de 500 vagas para cursos profissionalizantes destinados aos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo que estão matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio regular ou 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados poderão participar da seleção paras as formações em vendas, administração, eletrotécnica, comércio exterior, logística, agroindústria, aquicultura, mecânica e metalurgia.

PRONATEC 2024/2 (Edital 23/2024)

Inscrições: de 03 de junho de 2024 a 21 de junho de 2024.

Público: estudantes matriculados, no ano letivo de 2024, na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio regular ou 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Ensino Médio, da Rede Pública Estadual de Ensino e de instituições privadas, na condição de bolsista integral;

Benefício: bolsa-formação de até R$400,00, condicionada ao número de dias letivos e à frequência do(a) estudante.

Vagas: 400

IFES Multicampi 2024/2 (Edital 24/2024)

Inscrições: de 03 de junho de 2024 a 17 de junho de 2024.

Público: estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo que estão cursando a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio regular ou a 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos – EJA Ensino Médio em 2024.

Vagas: 140

As distribuições das vagas podem ser conferidas nos editais dos respectivos processos seletivos, disponíveis em selecaoaluno.es.gov.br.

