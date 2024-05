Vargem Alta: concurso premiará ideias inovadoras e soluções sustentáveis

A cidade de Vargem Alta sedia, nesta quarta (15) e sexta-feira (16), a 2° Feira Conexão Digital de Inovação no Agro e o 1º Seminário de Sustentabilidade. Com uma vasta programação, que inclui palestras, paineis e apresentações de cases de sucesso, o evento terá ainda um concurso que vai premiar inovadoras e soluções sustentáveis de estudantes do sul do Espírito Santo.

O Concurso Ideia Inovadora, iniciativa conjunta do Poder Municipal e do Governo Estadual, através da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, visa promover o desenvolvimento de ações inovadoras, incentivando o uso de novas tecnologias e a criação de soluções sustentáveis, em especial, para o setor agrícola.

Podem participar do concurso as escolas municipais do 6° ao 9° ano do ensino fundamental e escolas estaduais do 6 ° ao 9° ano do ensino fundamental e do 1° ao 3° ano do ensino médio. As iniciativas inscritas serão avaliadas por um comitê composto por profissionais qualificados e especialistas nas áreas relacionadas ao agronegócio, tecnologia e sustentabilidade.

Fomento aos projetos inovadores

Ainda na 2° Feira Conexão Digital de Inovação no Agro em Vargem Alta vai acontecer o ‘Desafio de Startups’, competição que também vai premiar projetos inovadores com troféus e dinheiro para os três primeiros colocados – R$ 2.500, R$ 1 mil e R$ 500 para o primeiro, segundo e terceiros lugares, respectivamente.

Cada participante terá cinco minutos para apresentar seu pitch, que será avaliado por júri especializado, que vai eleger as três melhores soluções inovadoras, levando em consideração os critérios de inovação, viabilidade, equipe, tração e o impacto que a startup pode causar, tanto do ponto de vista econômico quanto social ou ambiental.

As inscrições acontecem até o dia 14 de maio, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDqetpNsMJhDjZ3VyaSul27d6zvh5Y32_gGixcBNk-fc88A/viewform

Serviço

2° Feira Conexão Digital de Inovação no Agro e o 1º Seminário de Sustentabilidade, em Vargem Alta

Data: 15 e 16 de maio – 8h30 às 18h30

Local: Parque de Exposições de Vargem Alta

Entrada gratuita