Veja como está Rhuan, o ‘milagre’ da telemedicina em Cachoeiro

Um caso raro da medicina se transformou no ‘milagre’ do Hospital Materno-Infantil de Cachoeiro de Itapemirim (HIFA).

O pequeno Rhuan, hoje com 10 meses, foi salvo com a ajuda da telemedicina, graças a um projeto do hospital em parceria o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Sua mãe, Alana, faleceu com 29 anos de idade, antes mesmo de Rhuan nascer. A família optou por manter a gestação até o bebê ser retirado do útero. Foram 42 dias até o parto.

Rhuan é cuidado pelas avós. Atualmente, mora com a avó paterna, Aline Vicente Maria da Silva. Mas recebe diariamente as visitas e o carinho da avó materna, dona Adailda dos Santos.

