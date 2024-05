Venda Nova do Imigrante oferta vagas para pediatras; confira

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, está contratando temporariamente, profissionais de excepcional interesse público.

Leia também: Atrás de emprego? Sine de Anchieta abre 22 vagas nesta segunda (27)

Os interessados no preenchimento das vagas, devem apresentar o currículo perante o município, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante, localizada na Avenida Evandi Américo Comarela, número 385, no 3° andar.

As datas e horários de funcionamento para as inscrições são de 13 a 31 de maio, das 7h às 13h.

Confira as vagas:

Os documentos deverão ser apresentados na forma como dispõe o Edital do Processo Seletivo nº 01/2022, em envelope identificado e lacrado, dirigido à Comissão do Processo Seletivo nº 01/2022.

A titulação e a experiência profissional serão consideradas para pontuação, conforme dispõe os itens 12.23 e 13.26 do Edital nº 01/2022, respectivamente.

Confira o Edital de Convocação para Suprimento de Vagas – Pediatra