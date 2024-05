Veremos o poker nas Olimpíadas de 2028?

O pôquer depende de muitos fatores para que o jogador tenha sucesso, além da sorte nas cartas

Tanto nos casinos tradicionais como no mundo online, o pôquer é um dos jogos de mesa mais famosos e procurados. Por ser um jogo que não depende apenas da sorte, mas também da habilidade e capacidades mentais e experiência, o pôquer tem cativado cada vez mais fãs ao redor do mundo.

Existem vários estudos publicados que indicam que a habilidade é uma capacidade determinante par se conseguir ter sucesso no jogo, o que prova que este é um desporto e não apenas um jogo que depende da sorte. A habilidade permite aos jogadores reduzirem a força do elemento sorte e terem um desempenho constante ao longo do tempo. A habilidade apesar de ser algo intrínseco, pode também ser adquirida e a melhora de o fazer é em sites como o da renomada 888 Poker, onde encontra tudo o que precisa e ser capaz de jogar poker com dinheiro real.

Atualmente, existem milhares de jogadores de pôquer profissionais ao redor do mundo, o que realça a importância económica desse esporte. As transmissões em streaming destes torneios também têm ganho cada vez mais adeptos, e o jogo movimenta cada vez mais pessoas, desde jogadores, treinadores, dealers ou espectadores.

Tal como em qualquer outro esporte, ao vencer esses torneios, os jogadores vencem classificações e títulos de prestígio. Os torneios de pôquer acontecem, geralmente, em torneios organizados, que podem acontecer num casino físico ou no mundo online, com milhões de espectadores e muitos participantes que fazem do pôquer sua principal fonte de rendimento.

A modalidade já tem uma estrutura competitiva bem organizada, com alguns dos maiores torneios, como o World Series of Poker, a oferecerem prémios de milhões de dólares aos vencedores. Cada um destes campeonatos internacionais têm suas regras bem definidas, e gozam de um prestígio junto da comunidade de jogadores e fãs deste esporte.

O pôquer foi, por isso, considerado em 2010 um esporte da mente pela International Mind Sports Association, tal como acontece com o xadrez e do bridge. O pôquer exige dos seus praticantes o mesmo nível de treinamento e dedicação que qualquer outro esporte.

Os jogadores profissionais de pôquer seguem uma rotina de treinos, descanso e alimentação muito rígidos, para conseguirem estar ao seu mais alto nível nos torneios.

Por ser um jogo que exige a aplicação de estratégias complexas, que exigem aos participantes que se adaptem continuamente aos acontecimentos do jogo e às mudanças de circunstâncias, o pôquer tem um grau de exigência elevado, e ser profissional da modalidade exige muitas horas de treinamento e estudo, pois vencer não depende apenas da sorte.

O pôquer obriga, para vencer, a tomar decisões críticas em momentos estratégicos, com base em suposições, gerenciando riscos e calculando probabilidades.

São necessárias grandes habilidades para o jogador conseguir ler seus oponentes e saber quando deve, ou não blefar. Saber adaptar seu tipo de jogo aos oponentes com quem se defronta também é muito importante neste jogo, o que lhe aumenta a exigência e a dinâmica, tornando esta uma modalidade muito envolvente do ponto de vista intelectual.

Além disso, os cálculos matemáticos também têm uma grande importância no pôquer, pois é necessário calcular probabilidades, durante o decorrer do jogo, para tomar melhores decisões.

Outras capacidades necessárias para jogar este conhecido esporte da mente são:

Saber reconhecer padrões – Os melhores jogadores de pôquer do mundo têm uma grande capacidade de desenvolver e explorar padrões dos seus oponentes. Este é um ponto fundamental do pensamento estratégico que é necessário para saber jogar bem esse esporte;

Aprendizagem contínua – o pôquer exige que os jogadores experientes e profissionais se mantenham sempre atualizados sobre as melhores estratégias ou técnicas, assim como tendências de jogo ou novas variantes de pôquer;

Resiliência emocional – Saber gerir as emoções é fundamental para um jogador de pôquer se tornar bom no longo prazo, mantendo o foco, mesmo em momentos desafiantes. Isso ajuda a não tomar decisões precipitadas ou impulsivas, levado pelas emoções do momento;

Habilidades de concentração – Conseguir manter a concentração, independentemente daquilo que aconteça no jogo e por longos períodos é crucial no pôquer. Um jogo de pôquer pode demorar muitas horas, e os torneios duram vários dias, o que exige um grande preparo mental por parte dos jogadores. Além disso, conseguir ficar indiferente a atitudes de outros jogadores e manter o foco é fundamental, para não perder a concentração;

Gestão de estresse – Tal como gerir as emoções, conseguir gerir o estresse e a ansiedade são importantes, para garantir que o jogador consegue manter sua clareza mental e conseguir tomar as melhores decisões;

Recuperação mental – Saber recuperar de momentos menos bons, perdas e situações não desejadas, é também importante para o jogador manter sua resiliência e motivação;

Pensamento adaptativo – Desenvolver um pensamento adaptativo, conseguindo adaptar a postura e a mentalidade de acordo com o que se passa no jogo e o que os oponentes fazem, é também muito importante para se dar bem nesse esporte.

Por suas características e exigência mental, o pôquer poderá ser uma modalidade olímpica nos próximos anos

Olimpiadas

Existe um debate mundial sobre se o pôquer deverá ou não ser um esporte incluído nos famosos Jogos Olímpicos, nomeadamente nas Olimpíadas de 2028, que terão lugar em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.

Nos últimos anos, os torneios de videojogos, também chamados eSports, têm ganho uma popularidade cada vez maior e acredita-se que, ao adicionar o pôquer às Olimpíadas, o número de telespectadores poderá aumentar drasticamente neste evento. Assim, a ideia de ver jogadores de pôquer vencendo medalhas olímpicas pode ser uma realidade dentro de alguns anos.

O facto de existirem várias personalidades famosas a ter como hobbie o pôquer, também tem atraído a atenção para este esporte, cada vez mais popular. Atletas como Boris Becker e Gerard Pique são fãs de pôquer, e esse fator leva também a que se pondere cada vez mais integrar este esporte da mente nas Olimpíadas.

Para isto acontecer, é necessário que o pôquer preencha, ainda, alguns requisitos oficiais. Eles incluem a criação de uma organização conjunta e altos níveis de participação por todo o mundo.

Nos últimos anos, algumas associações como a International Match Poker Federation têm apostado em levar o Match Poker às massas. Depois disso, a Global Association of International Sports Federations concedeu ao Match Poker o estatuto de observador. Isto significa que, tanto a Associação Olímpica como as federações esportivas do setor estão a monitorar o lado competitivo deste jogo.

Este é o primeiro passo no caminho para o pôquer ser um esporte que faça parte das modalidades olímpicas.

Ao contrário do pôquer em seu formato tradicional, no Match Poker cada jogador não defronta os adversários na mesa, mas contra jogadores que estiveram nas mesmas situações que esse determinado jogador. Ou seja, as mesmas cartas, a mesma posição, para que as condições sejam iguais e o jogo seja justo. Todos os jogadores recebem pontuação apenas por seus movimentos. Com isto, o que se pretende é eliminar a influência da sorte e valorizar apenas a habilidade de cada jogador.

Os especialistas indicam que este formato especial de pôquer promove a dinâmica mental dos jogadores. O debate persiste, sobre se o Match Poker realmente requer habilidade e treinamento por parte de seus participantes. Os adeptos de pôquer afirmam que, tal como acontece com outros esportes de alto rendimento, essa modalidade obriga que os jogadores tenham talento, sejam persistentes e saibam aplicar suas estratégias.

Assim, por ser cada vez mais percebido que a sorte é um fator muito pequeno nesse jogo, e que as capacidades inatas e desenvolvidas de cada jogador, tais como a paciência, a resiliência, ou o pensamento crítico e matemático, fazem a diferença, acredita-se que, em breve, o pôquer poderá mesmo fazer parte das modalidades olímpicas.