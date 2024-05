Vice-governador do ES lamenta morte de Roberto Valadão

A morte do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e ex-deputado estadual e federal, Roberto Valadão, causou grande comoção no meio político na manhã desta quarta-feira (22). O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), lamentou o falecimento do político, de 85 anos.

“Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Com profundo pesar lamentamos o falecimento do amigo, líder e grande referência Roberto Valadão. Quadro histórico do MDB, com contribuições significativas para o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo e da democracia brasileira.”, diz nota do vice-governador Ricardo Ferraço.

Roberto Valadão morreu na manhã desta quarta-feira (22), no Hospital Unimed, onde estava internado com um quadro de pneumonia. Ele era viúvo e deixa cinco filhos.