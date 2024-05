Corpus Christi no Sul do ES: veja onde celebrar a data nesta quinta (30)

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a programação oficial da celebração do feriado de Corpus Christi, que acontece na próxima quinta-feira (30). A data é marcada pelos católicos que se reúnem em missas e solenidades tradicionais, como a montagem dos tapetes. Confira:

○ Programação de algumas paróquias

O bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa CP, vai celebrar duas missas no sul do Espírito Santo. A primeira, às 8h, no Ginásio do Centro Universitário São Camilo, na festa paroquial da Paróquia Santíssimo Sacramento da Eucaristia (Cachoeiro de Itapemirim), e a segunda, às 16h, na 61ª Festa de Corpus Christi de Castelo.

• Paróquia São João Batista – Jaciguá (Vargem Alta)

15h00: Santa Missa no Santuário Nossa da Penha, em Boa Esperança, com procissão e benção do Santíssimo Sacramento.

• Paróquia Santo André Apóstolo – Aracuí (Castelo)

08h00: Santa Missa na Igreja Matriz de Aracuí, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

08h00: Santa Missa na Com. Estrela do Norte, São João Batista.

10h30: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz.

• Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Piúma

04h00: Confecção dos tapetes no Centro de Piúma.

16h00: Santa Missa na Com. Sagrada Família, seguida de procissão e Benção do Santíssimo.

• Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Itoaca e Itaipava (Itapemirim)

06h00: Confecção dos tapetes em Itaoca e Itaipava

17h00: Santa Missa na Com. Sagrada Família, em Itaipava, seguida de procissão e Benção do Santíssimo na Com. São Sebastião, em Itaoca.

• Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Rio Preto

16h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz.

19h00: Santa Missa na Com. São Raimundo Nonato.

• Paróquia Santo Antônio de Pádua – Atílio Vivacqua

10h00: Santa Missa – Setor São João.

17h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz São Lucas.

• Paróquia São José – Mimoso do Sul

Missa às 15 horas na Igreja Matriz e, em seguida, procissão com o Santíssimo Sacramento pelas principais vias da cidade. Durante o percurso, altares e cenários serão montados, levando os fiéis à refletirem sobre Jesus Eucarístico.

• Paróquia São Paulo Apóstolo – Pequiá (Iúna)

15h00: Santa Missa na Igreja Matriz com procissão e benção do Santíssimo Sacramento.

• Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Ibatiba

22h00 (Quarta-feira): Confecção dos Tapetes com o início em frente à Igreja Matriz.

15h00: Santa Missa na Igreja Matriz com procissão e benção do Santíssimo Sacramento.

• Paróquia São João Batista – Muqui

08h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz, logo após, procissão e Benção com o Santíssimo Sacramento.

• Paróquia São José – São José do Calçado

09h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz, logo após, procissão e Benção com o Santíssimo Sacramento.

• Paróquia Nosso Senhor Jesus Cristo Luiz dos Povos – Irupi

19h00 (Quarta-feira): Confecção dos tapetes no entorno da Praça Central de Irupi

15h00: Santa Missa Paroquial seguida de procissão e Benção com o Santíssimo Sacramento.

• Paróquia São Miguel Arcanjo – Guaçuí

15h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz, logo após, procissão e Benção com o Santíssimo Sacramento.

• Paróquia Nossa Senhora da Penha – Alegre

09h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz, logo após, procissão e Benção com o Santíssimo Sacramento.

• Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Divino de São Lourenço e Ibitirama

08h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz, logo após, procissão e Benção com o Santíssimo Sacramento.

09h00: Santa Missa na Com. Santa Bárbara

• Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens – Iúna

21h30 (Quarta-feira): Confecção dos tapetes.

16h30: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz, logo após, procissão e Benção com o Santíssimo Sacramento.

• Paróquia Santo Antônio de Pádua – Iconha

08h00: Santa Missa na Com de Tocaia

08h00: Santa Missa na Com de Nova Esperança

10h00: Santa Missa no Campinho

15h00: Santa Missa na Com de Bom Destino

15h00: Solenidade de Corpus Christi na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Castelo

Considerada a maior festa de Corpus Christi do Estado e uma das maiores do Brasil, o tapete produzido pelos membros da Paróquia Nossa Senhora da Penha possui 5 mil metros quadrados divididos em 17 quadros e 17 passadeiras que enfeitarão 1,5 km das ruas do Centro da cidade com temas relacionados à vida eclesial, social, religiosa e cultural.

15h00 (Quarta-feira): Início dos trabalhos de confecção dos tapetes.

16h00: Missa e procissão Eucarística.

○ Significado de Corpus Christi

Segundo os pesquisadores, a Festa de Corpus Christi surgiu no séc. XIII, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Mont Cornillon, que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia.

A festa também relembra o milagre eucarístico, quando o padre Pedro de Praga, da Boêmia, celebrava uma missa na Itália, quando caíram gotas de sangue da hóstia consagrada. O padre teria duvidado da presença real de Cristo na Eucaristia.

No Brasil, os primeiros registros da celebração do Corpo de Cristo remontam aos anos iniciais da colonização portuguesa.

Em carta datada de 9 de agosto de 1549, o sacerdote jesuíta português Manuel da Nóbrega relatava que em Salvador, na Bahia, “outra procissão se fez dia de Corpus Christi, mui solene, em que jogou toda a artilharia, que estava na cerca, as ruas muito enramadas, houve danças e invenções à maneira de Portugal”.

Já os tapetes que dão o colorido típico da data às ruas também é uma tradição católica herdada de Portugal.

Os fiéis confeccionam representações de cenas bíblicas, objetos devocionais ou simples temas ornamentais fazendo alusão à figura de Cristo, do pão e do cálice.

Esses quadros são feitos sobre as ruas em que a procissão com o Santíssimo Sacramento irá passar.

No ritual católico, o Santíssimo Sacramento só sai das igrejas e vai às ruas em procissão em dois dias do ano: no Domingo de Páscoa e no dia de Corpus Christi.