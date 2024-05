VÍDEO | Homem cai de prédio e bate a cabeça tentando fugir da PM no ES

Na noite deste domingo (12), a Polícia Militar (PM) recebeu informações de que uma pessoa estaria transportando drogas no Centro de Marechal Floriano.

Assim, os policiais foram até o rapaz de 17 anos, e na abordagem, encontraram dois pinos de cocaína. Ao chegar no endereço onde o menor pegou os entorpecentes, a equipe entrou e ouviu uma grande movimentação. Nesse momento, ao olhar pela janela do prédio, os policiais viram os indivíduos pulando do apartamento.

Um conseguiu fugir e o outro caiu em cima da viatura. No momento da fuga, os suspeitos jogaram pela janela uma sacola com entorpecentes, que foi recuperada pela PM. Na sacola continha 294 pedras de crack, 10 gramas de crack, 45 pinos de cocaína, 189,1 gramas de pasta base de cocaína, 134,5 gramas de cocaína e R$600.

O SAMU foi acionado e socorreu o suspeito que caiu na viatura, ele foi para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt. Os militares realizaram buscas na região e localizaram o comprador, de 31 anos.

Ambos foram entregues na 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.