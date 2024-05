VÍDEO | Homem é flagrado fazendo xixi no centro de Cachoeiro

Viralizou! Um vídeo que circula nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (8), mostra um homem fazendo xixi no estacionamento em frente à agência dos Correios, na Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Pelas imagens, é possível ver o homem com a porta do veículo aberta e urinando no chão da rua 25 de Março. Ele não se intimidou com as pessoas que estavam em frente ao veículo.

Um motorista que passava pelo local registrou o flagra.

Veja o vídeo!