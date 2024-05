VÍDEO | Motociclista capota após bater contra residência em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após perder o controle da motocicleta e bater contra a parede de uma residência na avenida Samuel Levy, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. O momento da batida foi registrada por uma camêra de segurança na noite da última terça-feira (14).

Nas imagens feitas por uma câmera de segurança, é possível ver que o motociclista passa pela avenida em alta velocidade e, por um momento, acaba perdendo o controle de direção da moto e acerta em cheio a parede de uma residência. Pela força do impacto da batida, o motociclista é arremessado e acaba caindo entre o poste e a parede.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para um hospital da região.

Em nota, a Polícia Militar informou que a rua Samuel Levi é uma importante via na área urbana de Cachoeiro de Itapemirim, pois é um logradouro que facilita a mobilidade por se situar na área central do município, permitindo acesso rápido a vários bairros.

“Todavia, essa mobilidade favorecida por suas características geográficas acaba por trazer problemas causados pela imprudência de alguns condutores de veículos automotores, principalmente veículos de passeio e motocicletas, que excedem a velocidade permitida da via, causando acidentes. Nesse sentido, a Polícia Militar tem realizado fiscalizações de trânsito em diversos pontos da extensão da rua, a fim de coibir as infrações. Além disso, é muito importante que os usuários da via sejam conscientizados de que o respeito às regras de trânsito é fundamental para um trânsito com segurança”.

Vídeo: Divulgação