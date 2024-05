VÍDEO | De novo? Carro e caminhão batem na entrada do IBC em Cachoeiro

Na tarde desta terça-feira (14), ocorreu um acidente envolvendo um Toyota Corolla, na cor prata e um caminhão, na cor vermelha, na avenida José Félix Chein, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Empresa lamenta morte de motociclista em acidente em Cachoeiro

O acidente teria ocorrido às 16h50, próximo a entrada do IBC, em baixo da Biazatti. O caminhão seguia sentido o bairro São Francisco de Assis, enquanto o carro, sentido IBC.

Ambos entraram no cruzamento ao mesmo tempo. Assim, colidindo um com o outro. Um carro Ford Ka, na cor branco, que estava atrás do Corolla, acabou sendo atingido de “raspão”.