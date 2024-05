Vigilante é preso com conteúdos de pornografia infantil em Atílio Vivácqua

Um vigilante, de 34 anos, foi preso após ser pego com o celular contendo conteúdos de pornografia infantil, no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no último sábado (18).

Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, os policiais flagraram um veículo Fiat Punto, em atitude suspeita, parado em uma travessia paralela, de pouca iluminação. Desconfiados, os militares abordaram o veículo e pediram para que o condutor descesse do carro.

Sendo assim, o condutor desceu do veículo e os militares começaram a revistar o carro. Nas buscas, os policiais encontraram um celular no suporte móvel, desbloqueado e reproduzindo vídeos de pornografia infantil.

Neste momento, ao ser questionado sobre os conteúdos, o condutor informou ter mais de 4 mil vídeos desde o ano de 2014, mostrando cenas explícitas de sexo e várias fotos com conteúdos pornográficos infantil, com crianças entre 5 e 11 anos de idade. Além disso, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo na porta do veículo.

Perguntado o porque estava parado naquele local e por qual motivo tem armazenado em seu celular este tipo de conteúdo, o suspeito relatou aos policiais que estava em um momento íntimo, que é doente e precisa se tratar. Além disso, disse que usa arma durante o serviço de vigilante.

O condutor recebeu voz de prisão em flagrante pela prática de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No momento de ser algemado, o suspeito resistiu a prisão e os militares usaram força proporcional para contê-lo.

Sendo assim, ele foi encaminhado para o Hospital de Atílio Vivácqua, em seguida, foi liberado e conduzindo à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi entregue juntamente com o simulacro de arma de fogo e o celular. O veículo foi removido e encaminhado para o pátio credenciado do Detran|ES.

Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito, de 34 anos, foi autuado em flagrante por posse de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, e por prática de atos obscenos em locais públicos. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.