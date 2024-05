Vila Velha completa 489 anos e ganha investimentos de mais de R$ 100 milhões

Terceira cidade mais antiga do Brasil, Vila Velha celebra, nesta quinta-feira, 23 de maio, 489 anos de história e de muitos avanços. Em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense, antes do desfile cívico-militar, o prefeito Arnaldinho Borgo e o governador Renato Casagrande anunciaram um pacote de mais de R$ 100 milhões em obras para o município, entre elas intervenções no Morro do Moreno, um dos principais pontos turísticos da cidade; a requalificação de 6,5 quilômetros de orla, no trecho que contempla Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos; e a pavimentação e drenagem de ruas e avenidas.

O prefeito e o governador também assinaram a ordem de serviço para o início das obras para transformar a Praça Duque de Caxias em um parque urbano e para reformar o Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, ambos localizados no Centro. Investimentos de quase R$ 8,5 milhões para viabilizar o resgate histórico e cultural de um dos principais símbolos de Vila Velha.



Ao saudar as mais de 10 mil pessoas presentes no desfile cívico-militar, o prefeito destacou a importância dos investimentos e reforçou a parceria com o governo do Estado para continuar transformando e melhorando a vida dos mais de 500 mil habitantes da cidade.



“São investimentos que mostram nossa preocupação com o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos potencializar o turismo, com o Morro do Moreno tendo mobilidade, acessibilidade, pontos de contemplação. A orla, de Nova Ponta da Fruta até Interlagos, no primeiro trecho de construção, vai permitir que as pessoas tenham calçadão, iluminação, ciclovias, praças, opções de lazer. Depois que todos os trechos estiverem prontos serão 32km de orla interligados. Algo que poucas cidades no Brasil possuem. Também vamos fazer o resgate histórico e cultural da Praça Duque de Caxias e do teatro municipal, proporcionando aos moradores e visitantes um espaço de lazer e bem-estar com infraestrutura adequada, além de um refúgio seguro em meio à rotina da cidade”, ressaltou Arnaldinho.



Renato Casagrande também ressaltou a união em prol da população canela-verde e lembrou que, ao longo dos últimos três anos, o Estado já investiu mais de R$ 3 bilhões na cidade, com repasses para obras estruturantes, como de macrodrenagem.



“Estamos realizando um conjunto de obras em Vila Velha, em parceria com o nosso prefeito Arnaldinho. E hoje anunciamos obras que vão transformar e colocar Vila Velha ainda mais na rota do turismo capixaba. A urbanização do Morro do Moreno ficará linda e será um grande atrativo para quem gosta de ir lá praticar esportes, contemplar a vista e para os turistas que irão poder ver a nossa linda Baía do Espírito Santo. A reurbanização daquela região de Interlagos e Ponta da Fruta vai dar mais dinamismo àquela região, mais conforto aos moradores e desenvolver ainda mais o local. E também anunciamos drenagem e pavimentação de diversas ruas que seguem o nosso plano da maior macrodrenagem da história do Estado e que está sendo feita em Vila Velha. Vamos acabar com aqueles alagamentos históricos que acontecem desde que Vila Velha foi descoberta por Vasco Fernandes Coutinho”, disse o governador.



Além desse pacote de obras, desde o começo de maio, o prefeito tem realizado inaugurações de praças, ruas e avenidas, anunciado a ampliação de serviços e avanços nas políticas públicas, em comemoração ao aniversário da cidade.



Licitações em parceria com o Estado:

Valor total do repasse do governo: R$ 84.892.788,65

Morro do Moreno

Um dos principais pontos turísticos da cidade, o Morro do Moreno vai receber investimentos para melhorar a infraestrutura e ampliar o acesso ao local, como a instalação de um funicular (estilo de um bondinho) para levar as pessoas, principalmente, com mobilidade reduzida, até o topo do monumento natural e instalação de restaurante, letreiro e mirantes, entre outras intervenções.

– Valor estimado da obra: R$ 14.892.788,65

Orla no trecho 1 – contempla Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos

Prevê pavimentação, drenagem e urbanismo, com implantação de ciclovia, beneficiando diferentes avenidas e ruas, totalizando 6,5 quilômetros de extensão. O projeto contempla também a construção de equipamentos públicos de lazer na Orla de Ponta da Fruta.

– Valor estimado da obra: R$ 45.428.319,84

– Valor de repasse do governo: R$ 30 milhões

Execução de obras de rede de drenagem e assentamento de blocos pré-moldados em vias

– Valor: R$ 40 milhões



Assinaturas das ordens de serviço para o início de duas obras no Centro:

Parque Urbano Duque de Caxias

Com área total de 12.287,56 m², a Praça Duque de Caxias vai passar por uma grande reforma e requalificação para se transformar em um parque urbano, proporcionando aos moradores e visitantes um espaço de lazer e bem-estar com infraestrutura adequada, além de um refúgio seguro em meio à rotina da cidade. O local também será cercado com gradil, com vigilância constante e acesso controlado.

Entre as inúmeras transformações previstas para a praça estão a implantação de academia popular em aço inox, parquinho e espaço para animais de estimação, além de área destinada a barraquinhas e food trucks, para o fomento da economia local.

Valor do investimento: R$ 5.320.000,00

Teatro Municipal

O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, com 1.700 m², vai passar por obras de reforma e requalificação, incluindo a recuperação da cobertura e das fachadas, além de intervenções para melhorar a acessibilidade, implantação de mais bainheiros e melhorias na iluminação do espaço, com instalações elétricas novas, entre outras ações de revitalização. O local foi sede da Prefeitura e da Câmara de Vila Velha entre os anos 60 e 90.

Valor do investimento: R$ 3.167.735,18