​Vila Velha mantém dianteira na geração de empregos no Espírito Santo

Vila Velha tem mais uma boa notícia na área de geração de emprego. Dados recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que o município segue se destacando como o principal polo gerador de empregos no Espírito Santo. No mês de março de 2024, a cidade registrou um saldo positivo de 607 novos postos de trabalho, reforçando sua liderança no ranking estadual.



Com um total de 6.706 admissões e 6.099 desligamentos, Vila Velha evidencia sua capacidade de atrair investimentos e promover o crescimento sustentável do seu mercado formal de trabalho.

Os números revelam que o setor de Serviços foi o grande impulsionador deste resultado, sendo seguido respectivamente pelos setores de Comércio e Construção Civil, durante o mesmo período.



O desempenho positivo de Vila Velha se estende desde o primeiro mês do ano, gerando um clima de otimismo no mercado de trabalho do município. “Essa tendência é reflexo do compromisso da administração municipal com políticas públicas que incentivam o desenvolvimento econômico e a desburocratização, criando um ambiente propício para o surgimento e o crescimento de negócios de todos os portes”, avalia Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.



Segundo ele, os resultados não apenas demonstram a resiliência da economia canela-verde, como também abrem portas para novas oportunidades de negócios e fortalecem o mercado de trabalho. “O apoio da gestão municipal tem sido crucial para consolidar Vila Velha como o melhor destino para empreendedores em busca de crescimento e prosperidade”, assinala o secretário.



“A análise do mercado de trabalho formal (CAGED-MTE) oferece uma visão abrangente da movimentação mensal entre admissões e demissões de trabalhadores. Este relatório, com informações atualizadas até março de 2024, confirma a posição de destaque de Vila Velha na geração de empregos no Estado, consolidando sua posição como um polo econômico em contínua ascensão”, conclui Everaldo Colodetti.