Vitória apresenta maior redução de roubos a comércios da Grande Vitória

Para donos de comércios e funcionários de estabelecimentos comerciais da capital do Espírito Santo, 2024 trouxe uma boa notícia no quesito segurança. É que em Vitória, os casos de crimes contra pontos de comércios reduziram 25% em 2024, a maior queda da Grande Vitória.

O dado mostra que de janeiro a abril do ano passado foram 311 registros de delitos contra lojas e demais estabelecimentos. Já no mesmo período deste ano, o número passou para 231, colocando a cidade no topo entre as cidades da Grande Vitória com maior queda.

“É a materialização de uma combinação de esforços entre as forças de segurança, encabeçados pela Guarda Civil Municipal de Vitória, que está se consolidando como uma referência em segurança pública na Grande Vitória. Desde o início da gestão, temos investido em tecnologia e capacitação dos nossos agentes, além de planejamento estratégico”, descreve Amarílio Boni, Secretário de Segurança Urbana de Vitória.

Tecnologia

A implantação de tecnologias avançadas, como câmeras de vigilância em pontos estratégicos da cidade e sistemas de monitoramento inteligente, tem ampliado a capacidade de atuação da Guarda de Vitória.

Na cidade, são mais de 900 câmeras ligadas 24 horas a serviço da Guarda de Vitória, monitorando o fluxo de veículos das principais vias e permitindo que sejam os ‘olhos da Guarda’ antes das equipes do patrulhamento chegar.

Outra aposta foi o SOS Comércio, um aplicativo que é utilizado por lojistas cadastrados e que permite o acionamento rápido da Guarda Municipal e acesso às câmeras da loja (somente após o botão ser apertado).

Desde sua implantação, em outubro de 2023, nenhum comerciante precisou acionar o aplicativo. A popularização da ferramenta deve acontecer a partir dos acionamentos para que sejam feitas as adaptações necessárias.