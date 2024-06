Ganhar seguidores no instagram vem sendo, por anos, uma das pautas mais pesquisadas dentro das estratégias para crescer nesta rede social.

Pensando em te ajudar a impulsionar o seu perfil e entender como crescer a sua conta, neste artigo, trouxemos as 10 melhores estratégias para ganhar seguidores no instagram de forma rápida e prática.

Acompanhe o artigo para descobrir tudo que você precisa saber sobre a estratégia de ganhar seguidores no Instagram.

Descubra 10 as melhores estratégias para ganhar seguidores no Instagram

Diante de tanta competição na plataforma, ganhar seguidores no Instagram se tornou uma busca cada vez mais constante, isso porque, os seguidores desempenham um papel essencial para o sucesso da sua conta.

Para te ajudar a conquistar os seus objetivos, separamos 10 formas para ganhar seguidores no Instagram, veja a seguir:

1° Estratégia: Comprar seguidores

A primeira estratégia para ganhar seguidores no Instagram e aumentar a sua credibilidade na rede é investir em comprar seguidores. Embora essa abordagem possa gerar dúvidas quanto à sua eficácia, ela pode oferecer diversos benefícios para o seu perfil.

Além de ser uma das maneiras mais rápidas de crescer no Instagram, comprar seguidores é uma estratégia muito utilizada por influenciadores digitais e até mesmo por marcas famosas que desejam se estabelecer como autoridade.

Sendo assim, se você está iniciando no Instagram, ou apenas deseja aumentar sua credibilidade e melhorar seu engajamento, comprar seguidores reais e brasileiros pode ser uma excelente forma para alcançar seus objetivos e melhorar a visibilidade do seu perfil.

2° Estratégia: Defina seu nicho

Defina seu nicho, ou seja, escolha qual tema será abordado no seu Instagram, quando você especifica qual o seu nicho, você consegue atrair um público interessado apenas naquele tema.

Escolha um tema específico para seu conteúdo como moda, fitness, culinária, viagens e etc para ganhar seguidores no Instagram, atrair usuários interessados no mesmo assunto e aumentar o seu engajamento na rede.

3° Estratégia: Esteja atualizado sobre as tendências

É fundamental se manter atualizado sobre as tendências para ganhar seguidores no Instagram, sendo assim, adapte suas estratégias para aproveitar novas funcionalidades e mudanças no algoritmo.

Verifique qual é o assunto do momento, qual a música do momento e qual a trend do momento, durante a pandemia, muitas trends ganharam popularidade e continuam relevantes até hoje.

Por esse motivo, é essencial estar sempre atento e pronto para ajustar seu conteúdo conforme essas tendências evoluem.

4° Estratégia: Crie legendas atrativas

Uma legenda atrativa é essencial para manter os seus seguidores engajados e consequentemente ganhar mais seguidores Instagram, isso acontece porque as legendas têm o poder de complementar sua imagem ou vídeo, proporcionando contexto, personalidade e se tornando um convite para interação.

5° Estratégia: Faça lives

As lives são uma das melhores maneiras de engajar o seu público em tempo real, pois as lives permitem uma interação imediata com seus seguidores e estabelecem uma conexão mais pessoal e envolvente.

Adicionar lives à sua estratégia de conteúdo ajuda a diversificar o tipo de conteúdo que você oferece, mantendo seu perfil interessante e dinâmico.

Você pode usar lives para diversos propósitos, como tutoriais, entrevistas, lançamentos de produtos, sessões de perguntas e respostas, ou simplesmente compartilhar um dia típico na sua vida ou empresa.

6° Estratégia : Publique regularmente

Publicar regularmente no Instagram é essencial para manter sua presença ativa na plataforma e garantir um maior engajamento na rede.

Quem não é visto não é lembrado, por isso, a consistência é um dos pilares para ganhar seguidores Instagram e manter seu público interessado, quando você publica regularmente, seus seguidores começam a esperar conteúdo novo de você em determinados dias ou horários.

7° Estratégia: Faça reels

Os Reels possuem um alcance muito maior do que as postagens regulares. O algoritmo do Instagram prioriza este formato, muitas vezes exibindo Reels para usuários que não seguem sua conta, através da aba Explorar.

Sendo assim, o reels é o formato ideal para ganhar seguidores no Instagram, aumentar a interação e consequentemente melhorar a visibilidade do seu perfil.

8° Estratégia: Publique no melhor horário

Entender os melhores horários para publicar permite que você otimize seu tempo e esforços, ou seja, em vez de postar aleatoriamente, você pode focar em momentos em que seu público está ativo, proporcionando maior visibilidade e engajamento para suas postagens.

Identificar e aproveitar esses horários estratégicos pode fazer uma grande diferença no crescimento do seu perfil, entretanto, antes de tudo, é fundamental experimentar e postar em diferentes horários ao longo de alguns meses e verificar qual o melhor horário para o seu público

9° Estratégia : Varie no conteúdo

Variar o conteúdo é uma estratégia essencial para manter seu público engajado e ganhar seguidores no Instagram. Diversificar seus posts além de tornar o seu perfil mais interessante, permite que você alcance diferentes segmentos do seu público e veja o que mais gera resultado.

Portanto, explore diferentes formatos e temas, utilize fotos, vídeos, carrosseis, Stories, IGTV e faça lives para ganhar seguidores Instagram e melhorar o seu engajamento.

10° Estratégia : Análise os resultados constantemente

Analisar os resultados das métricas constantemente como curtidas, comentários, compartilhamentos e visualizações ajuda a entender quais tipos de conteúdo estão ressoando melhor com seu público, permitindo que você foque em criar mais desse tipo de conteúdo, aumentando o engajamento geral.

Quando você monitora os resultados regularmente, você pode identificar tendências em seu desempenho. Por exemplo, você pode perceber que certos temas, formatos ou horários de postagem geram mais interação.

Portanto, utilize as ferramentas de análise do Instagram Insights para saber o desempenho das suas postagens, Stories, Reels e IGTV.

Qual a forma mais rápida para comprar seguidores no Instagram?

Como foi mostrado, existem diversas formas que podem te ajudar a crescer e ganhar seguidores no instagram. Contudo, se deseja alcançar esse objetivo de forma mais rápida, comprar seguidores é a melhor alternativa.

A opção de comprar seguidores é uma das estratégias mais utilizadas justamente pela velocidade de entrega e crescimento que, quando bem aplicada, pode ser um acelerador de visibilidade e consequentemente impulsionar o seu crescimento.



É importante aplicar essa estratégia por meio de um site confiável que forneça seguidores de qualidade e brasileiros, garantindo assim resultados positivos sem prejudicar a sua conta.



Embora seja bastante vantajoso, é importante ter cuidado ao adquirir este serviço, pois existem muitos sites que fornecem seguidores falsos, o que pode prejudicar seu engajamento.

Qual o melhor site para comprar seguidores no Instagram?

Após diversas avaliações e teste criteriosos o site eleito como o melhor para comprar seguidores no instagram é o Redegram.com



Além de se destacar pela qualidade dos serviços oferecidos e pela segurança que proporciona aos seus clientes, o Redegram fornece seguidores reais e 100% brasileiros, garantindo um engajamento relevante para o seu perfil.



É seguro comprar seguidores no Instagram?

Sim, é totalmente seguro comprar seguidores no Instagram, desde que você verifique cuidadosamente o site que fornecerá o serviço.

Alguns critérios fundamentais para avaliar a segurança de um site incluem anos de experiência, credibilidade e, principalmente, a garantia de fornecer seguidores reais e brasileiros.

Sites que não são seguros geralmente utilizam seguidores fakes e bots que não agregam em sua conta e o Instagram pode acabar penalizando a sua conta.

Por isso, é essencial selecionar apenas sites que forneçam seguidores reais e brasileiros, que não prejudiquem sua conta, tenham credibilidade e contribuam positivamente para seu crescimento no Instagram.

Comprar seguidores vai prejudicar o meu engajamento?

Não, comprar seguidores no Instagram não prejudica sua conta, desde que os seguidores sejam 100% reais, brasileiros e tenham perfis ativos na plataforma.

Comprar de um site confiável garante que a entrega dos seguidores ocorra de forma orgânica. Esses seguidores irão seguir sua conta, e você receberá uma notificação para cada um deles.

O algoritmo do Instagram é inteligente e vem se aprimorando com o tempo e investimentos. Ele consegue detectar seguidores falsos, mas ao comprar seguidores reais e brasileiros, essa detecção não ocorre, pois os perfis são autênticos.

É possível ganhar 10 mil seguidores no Instagram?

Sim, é possível ganhar 10 mil seguidores no Instagram, porém isso não acontece do dia para noite, para alcançar esse objetivo é preciso uma estratégia eficaz, tempo e principalmente esforço.

Contudo, para conquistar os seus objetivos de forma mais rápida, você pode utilizar a estratégia de comprar seguidores em um site seguro como o Redegram.com que possui uma variedade de pacotes exclusivos para você escolher o que melhor se adequa às suas metas.

Quanto seguidores precisa para ganhar dinheiro no Instagram?

Existem diversas formas de ganhar dinheiro no Instagram, como através de publicações, parcerias ou até mesmo pelas visualizações de reels. Esta plataforma atua como um divulgador de trabalho e influência para o público que acompanha seu perfil.



Contudo, para começar a ganhar dinheiro no Instagram, não há um número específico de seguidores necessário, mas geralmente, contam com pelo menos 10.000 seguidores que têm mais oportunidades.



A partir desse ponto, você pode acessar recursos como o “Swipe Up” nos Stories, para facilitar a promoção de links e produtos.

Além do número de seguidores, o engajamento é importante. Marcas e parceiros em potencial valorizam perfis que possuem uma audiência ativa e envolvida, que interage com postagens e Stories.

4 Vantagens em ganhar seguidores no Instagram

Ganhar seguidores no Instagram pode trazer diversas vantagens para a sua conta e abrir inúmeras portas para novas oportunidades e para o sucesso do seu perfil.

Dito isso, confira as 4 vantagens em ganhar seguidores no Instagram, veja:

1° Vantagem: Oportunidades de Monetização

Quando se tem um grande número de seguidores, surgem oportunidades de monetização, como parcerias com marcas e posts patrocinados, pois as Marcas procuram perfis influentes para promover seus produtos e serviços

Isso se dá pela visibilidade e alcance que um influenciador pode oferecer, permitindo que a marca atinja um público-alvo específico de maneira eficaz.

2° Vantagem: Engajamento

Com mais seguidores, a interação em suas postagens como curtidas, comentários, compartilhamentos tendem a aumentar.

Além disso, o aumento no número de interações também significa que você recebe mais feedback, oferecendo insights valiosos sobre o que seu público gosta ou não gosta, permitindo que você ajuste sua estratégia de conteúdo para melhor atender às preferências dos seus seguidores.

3° Vantagem: Maior autoridade

Um perfil com uma alta quantidade de seguidores pode aumentar sua autoridade dentro do seu nicho, pois as pessoas tendem a confiar mais em perfis que já possuem muitos seguidores, tornando a sua conta influente e respeitável.

Ter muitos seguidores ajuda a fortalecer a identidade da sua marca. Quanto mais pessoas seguem seu perfil, maior será a autoridade da sua marca, contribuindo para a sua marca ser reconhecida como líder em seu nicho, aumentando a sua autoridade e engajamento.

4° Vantagem: Maior visibilidade

Ganhar seguidores no Instagram ajuda a aumentar a sua visibilidade na rede, ou seja, quanto mais seguidores você tem, mais pessoas veem suas postagens no feed, aumentando o alcance orgânico das suas postagens sem a necessidade de investir em publicidade paga.

Qual a melhor hashtag para ganhar seguidores no Instagram?

Utilizar estrategicamente uma hashtag pode ser um dos fatores mais importantes para ganhar visibilidade e consequentemente ganhar seguidores.



As hashtags direcionam postagens e conteúdos para pessoas que frequentemente consomem esse tipo de material, aumentando a probabilidade de seu perfil aparecer com mais facilidade para esses usuários.



De acordo com os Insights disponibilizados pela plataforma do Instagram as melhores hashtags para ganhar seguidores, no Brasil, são:

#brasil

#brazil

#love

#instagood

#photography

#riodejaneiro

#tbt

#photooftheday

#moda

#travel

#fashion

#nature

#saopaulo

#amor

#instagram

#sp

#photo

#lifestyle

#fitness

#rj

#lgbt

Se você deseja conquistar mais crescimento rápido, utilizar essas estratégias de hashtag com as 21 que listamos acima pode ser uma excelente opção.

Considerações finais

Saber como ganhar seguidores no Instagram e compreender como essa estratégia pode ajudar no impulsionamento do seu crescimento é importante para alcançar o sucesso nesta rede social.

Neste artigo, apresentamos as melhores estratégias para ganhar seguidores no Instagram, respondemos às principais dúvidas relacionadas e indicamos o melhor site para comprar seguidores: Redegram.com.

Adotar esta abordagem pode ser um passo de grande importância para alcançar seus objetivos nesta rede social que cresce cada vez mais, seja um perfil influenciador, empresa ou até mesmo alguém que deseja expandir o alcance de seu conteúdo.