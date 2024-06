7 erros comuns no Instagram que estão prejudicando seu engajamento

O Instagram tornou-se uma das ferramentas mais importantes para quem tem um negócio e deseja alcançar um público mais amplo.

Afinal, essa é uma rede social com milhões de seguidores, portanto, fazer as coisas da maneira correta pode trazer resultados bem positivos para você.

Porém, muitas pessoas e empresas cometem erros bem comuns que impactam negativamente o seu engajamento e impedem que seus perfis tenham resultados melhores.

Aqui neste conteúdo, vamos explicar quais são esses erros mais comuns para que você possa evitá-los e assim ter retornos verdadeiramente bons para seu negócio no curto e longo prazo nesta rede social. Vamos lá!

Não temos dúvidas de que um dos erros mais comuns que a maioria das empresas e pessoas físicas cometem em seus perfis do Instagram é utilizar as hashtags de maneira equivocada.

Evite encher suas publicações com muitas hashtags achando que isso vai aumentar o seu alcance, pois elas podem ter um efeito contrário.

Não só ter muitas hashtags impacta no engajamento do seu post, mas também o uso daquelas genéricas e que não tem nada a ver com o tema da sua publicação. Ela então passa a ser vista como uma fonte de spam, o que é ruim para o perfil.

2- Publicar imagens que tenham baixa qualidade

Apenas publicar sem pensar na qualidade das imagens vai impactar negativamente o seu perfil no Instagram.

Lembre-se que esta é uma plataforma muito visual, então os usuários buscam por vídeos, por fotos e mesmo por GIF’s que expressem algo a elas.

Passar uma mensagem por uma publicação através de uma imagem de baixa qualidade pode impactar bastante o alcance do seu post e mesmo fazer com que seu perfil seja visto como pouco profissional pelos seguidores.

3- Não ter planejamento em suas publicações

A espontaneidade nas redes sociais não é uma boa ideia, apesar de alguns ainda insistirem em fazer isso em seus perfis.

Não ter um bom planejamento do que vai publicar, sem uma boa pauta de conteúdo que pense no que os seguidores necessitam e preferem, pode acabar impactando nos resultados de cada post feito por você.

A receita do sucesso no Instagram, ou em qualquer outra rede social, é sempre pensar no conteúdo de maneira estratégica para que alcance os objetivos na comunicação com seu público.

4- Não interagir com seus seguidores

Não adianta pensar bem na publicação que vai fazer, escolher uma boa imagem e utilizar as hashtags corretas se você não interagir com os seguidores que comentarem ou responderem esse post via direct.

As pessoas não costumam gostar de ser ignoradas pelo Instagram, ainda mais quando falamos de empresas.

Dessa forma, você deve ter um planejamento também para que possa dar total atenção aos usuários para que possa ir criando vínculos e agregando mais valor à imagem da sua marca.

A falta de interação com os seguidores e aqueles que estão conhecendo agora o seu perfil é um erro que pode ser fatal para o seu negócio.

5- Comprar seguidores no Instagram

Você ainda compra seguidores para o seu perfil do Instagram? Então pare de fazer isso hoje mesmo!

Infelizmente, ainda há quem acredite na ideia de que comprar seguidores e curtidas é bom para o negócio, principalmente quem está começando agora.

Porém, o que acontecerá é que seu perfil estará bem próximo de sofrer com punições da rede social, conhecendo também como shadowan.

Este tipo de punição faz com que os usuários passem a visualizar menos suas postagens, que estarão ocultas e, além do mais, você pode até acabar sofrendo um banimento permanente da sua conta.

6- Não produzir conteúdos de reels

Os reels surgiram há alguns anos no Instagram com uma forma da rede social competir diretamente com o TikTok.

Muitos não gostaram da ideia e até hoje se mantêm reticentes contra seu uso, porém não há como negar que este tipo de conteúdo é mais viral e alcança um número maior de pessoas.

Deste modo, se você ainda não produz reels para seu perfil no Instagram, saiba que pode estar cometendo um erro enorme que está limitando o engajamento na sua conta.

7- Abusar das automações

As automações podem ajudar muito a melhorar os resultados do seu perfil, mas devem ser utilizadas com cuidado.

Evite estar usando ferramentas automáticas para curtir, seguir ou comentar outras publicações com o objetivo de fazer seu perfil crescer.

Além do mais, o uso dessas automações para respostas de mensagens e comentários na sua conta geram uma falta de humanização que a maioria dos seguidores não gosta.

Conclusão

Como vimos, o Instagram pode ser uma importante ferramenta para o seu negócio se for utilizado da maneira correta.

O problema é que algumas pessoas cometem erros comuns ao usar uma conta nesta rede social, diminuindo seu alcance e os resultados alcançados.

Assim, nós trouxemos este conteúdo para ajudar você a se livrar desses erros que afetam seu perfil.

O que achou do conteúdo de hoje sobre 7 erros comuns no Instagram que estão prejudicando seu engajamento?