Aberta vaga para Educador Social em Dores do Rio Preto; confira

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou na última quinta-feira (20), a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo o preenchimento de uma vaga, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de Educador Social – Proteção Social Básica – CRAS.

De antemão, para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato tenha escolaridade ao nível médio completo.

Bem como, ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente à remuneração mensal no valor de R$ 1.278,51.

Inscrições presenciais

Os interessados em participar do Processo Seletivo podem se inscrever no período de 25 a 28 de junho de 2024, de forma presencial, no seguinte endereço: Rua Miguel Moreira da Silva, nº 105. O atendimento é das 8h30 às 10h30 e das 12h30 às 15h30.

Como forma de classificação, os candidatos serão submetidos à aplicação de avaliação de títulos e experiência profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Validade

Conforme o edital, o Processo Seletivo terá validade até o dia 30 de dezembro de 2024, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Além disso, o edital pode ser acessado clicando aqui.