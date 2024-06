Incentivo à Cultura Capixaba: lei viabiliza mostra audiovisual para jovens

Nos dias 28 e 29 de junho, a Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, será o palco da segunda etapa do Crias.Lab 2024, projeto de comunicação e cultura voltado para jovens das comunidades periféricas.

Com programação totalmente gratuita, o evento reunirá mostra de curtas-metragens, bate-papo sobre a produção audiovisual contemporânea e novas formas de comunicação digital nas comunidades, baile com DJs renomados e shows de encerramento com atrações locais e nacionais, reunindo os artistas Akila, BiaB, Budah e VK.

O Projeto Crias.Lab é uma realização da Puri Produções, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult). O patrocínio é da ESGás e EDP – distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, com o apoio do Instituto Energisa e Co.liga e parceria da TVE-ES.



A coordenadora-geral do Crias.Lab, Thamires Amon, afirma que a curadoria do evento foi construída com o objetivo de oferecer uma programação diversificada e envolvente para celebrar a arte, a cultura e a diversidade local. “O Crias.Lab é um evento que celebra a cultura urbana, dando voz às juventudes das comunidades periféricas. Nossa missão é capacitar jovens talentos e promover a democratização do acesso à produção cultural e à comunicação digital”, destaca.

Sexta-feira, 28

A programação terá início na sexta-feira (28), às 17h, com a apresentação do DJ Gegeo, que dará as boas-vindas ao público com line-up baseado em gêneros musicais, como afrobeat, amapiano, ukg garage, Jersey, funk e uma pitada de hip hop.

Em seguida, haverá a realização do Cine.Crias – Mostra Capixaba de Curtas-Metragens, com curadoria de Adryelisson Maduro. A seleção terá como tema “O Espírito Santo na tela: seja como cenário, seja por trás das câmeras”, com a exibição de cinco curtas-metragens que compõem a produção audiovisual capixaba.



Após a exibição, a programação segue com bate-papo reunindo os realizadores da mostra e a atriz Bárbara Colen, conhecida nacionalmente por sua atuação nos filmes “Aquarius” e “Bacurau” e pela novela “Quanto mais vida, melhor!”.

Participam do debate o curador Adryellison Maduro, a produtora cultural Isabella Baltazar e alunos dos laboratórios de produção de videoclipe e documentário do Crias.Lab. A mediação será de GG Fákòlàdé. “Neste bate-papo, os cineastas da mostra irão compartilhar suas jornadas no audiovisual, proporcionando uma visão aproximada dos reais e subjetivos processos artísticos que envolvem uma produção de cinema no Espírito Santo”, afirma a coordenadora Thamires Amon.

Em seguida, a quadra da MUG vai se transformar em uma potente pista de dança com a realização do Baile da Nega – Preto, Versátil e Elegante – Edição Baile Charme.

Nesta edição, além dos DJs capixabas Jone Bl b2b Alien, Negana e Gegeo tocando em formato inédito, o Crias.Lab contará com a participação de dois artistas que fazem parte da história do baile charme carioca: o DJ Julio Rodrigues e a DJ Gab. “O Baile da Nega tem como principal objetivo valorizar artistas independentes e fortalecer o circuito cultural das vertentes da música negra e suas transformações, a partir da diáspora brasileira e mundial”, afirma a DJ Negana.

Sábado, 29

No sábado, o evento terá início às 14h, com apresentação do DJ Sistah Ilú, que vai receber o público com sua pesquisa sonora que tem como principal elemento o grave dos Sound Systems e a mistura de dancehall, hip hop, black music e funk, entre outros gêneros musicais.

Das 14h30 às 16h, acontece a resenha “Futuros nas telas”, com a participação de Sara Pavani, Eliza Capai, Dimas, Premier King e Renata Novaes, e a mediação de Débora Garcia (RJ). No bate-papo, estará em pauta o futuro da educação nos grandes centros urbanos e suas periferias a partir da representação do audiovisual e da comunicação digital.

A atração seguinte, intitulada “Sonoridade e Memória”, vai convidar os participantes Jefinho Faraó, Afronta MC, LD da Favelinha, Noventa MC, Bocaum MC e Larinhx a compartilhar suas experiências pessoais e reflexões sobre como a música, enraizada na ancestralidade, molda suas vidas e os conecta uns aos outros. A mediação será da jornalista Donna Oliveira.

Por sua vez, a resenha “Novas formas de comunicação digital (nas comunidades)” vai debater a importância da comunicação digital como ferramenta de exercício de cidadania e colaboração entre pessoas, tendo como participantes Ronald Pessanha, Rene Silva, Pâmela Carvalho, Ryan Gouveia, Geisiane Teixeira e Winny Rocha, com mediação de Fabiana Cecy.

A partir das 20h10, a quadra da MUG vai ferver com os shows de encerramento de artistas reconhecidos no cenário da música preta contemporânea. É o caso do capixaba Àquila Sabino, mais conhecido como Akilla, que vai se apresentar tendo como convidada BiaB, artista preta da zona norte carioca que se destaca na combinação de R&B e soul music.

Às 21h35, sobe ao palco a badalada Budah, artista capixaba que acumula milhões de views no YouTube e recebeu indicação à WME AWARDS, na categoria “compositora”. Referência do R&B e trap, Budah terá como convidado o capixaba VK, artista reconhecido nacionalmente no cenário musical por seus inúmeros lançamentos solos, colaborativos e feats que atingiram milhões de views e streams.

Fechando a noite, a festa Treme Ú Baile promete agradar a juventude periférica e LGBTQIA+ capixaba com uma mescla dos bailes do Sudeste com características únicas do funk capixaba. O line-up inclui os DJs Asiat, LD, Madeusa (apresentação Casa Lacraia Kunty), Larinhx e Scoob.

RIAS.LAB 2024:

Data: 28 e 29 de junho (sexta e sábado)

Local: Quadra da MUG – Associação Recreativa e Cultural Mocidade Unida da Glória – R. Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha (ES), 29.122-070

Entrada: franca

Realização: Puri Produções, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) do Governo do Estado do Espírito Santo

Patrocínio: ESGás e EDP – Distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo

Apoio: Instituto Energisa e Co.liga

Parceria: TVE-ES

Mais informações sobre o evento: Instagram oficial do Crias.La b [https://www.instagram.com/criaslab_/].

PROGRAMAÇÃO COMPLETA



28 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA



17h30: DJ Gegeo (ES) – Residente

18h00: Cine.Crias – Mostra Capixaba de Curtas-Metragens

Curadoria: Adryelisson Maduro

Obras Selecionadas:

Transviar – Direção: Maíra Tristão

Marcha, Mastro e Fé – Direção: Arthur Navarro

Dia de Pagamento – Direção: Rodrigo Linhales e Tati Rabelo

Chama – Direção: Maresia

Makumba – Direção: Emerson Evêncio

20h00: Resenha “REC”

Com Bárbara Colen (MG), Rogério Sagui (BA), 05 diretores convidados (ES)

Mediação: GG Fákòlàdé (ES)

22h00-04h00: Baile da Nega – Preto, Versátil e Elegante – Edição Baile Charme

Line-Up DJs:

22h00: Jone Bl b2b Alien (ES)

Jone Bl b2b Alien (ES) 23h30: Gab (RJ)

Gab (RJ) 01h00: Negana (ES)

Negana (ES) 01h30: Julio Rodrigues (RJ)

Julio Rodrigues (RJ) 03h00:Gegeo (ES)



29 DE JUNHO – SÁBADO



14h: Abertura do local

14h30: Resenha – Futuros nas telas

Com Sara Pavani (SP), Eliza Capai (SP), Dimas (ES), Premier King (SP), Renata Novaes (RJ)

Mediação: Débora Garcia (RJ)

16h00: DJ Sistah Ilú (ES) – Residente

16h30: Resenha Sonoridade e memória

Com: Jefinho Faraó (ES), Afronta MC (ES), LD da Favelinha (ES), Noventa MC (ES), Bocaum MC (ES) e Larinhx (RJ)

Mediação: Donna Oliveira (ES)

18h30: Resenha Novas formas de comunicação digital (nas comunidades)

Com Ronald Pessanha (RJ), Rene Silva (RJ), Pâmela Carvalho (RJ), Ryan Gouveia (ES), Geisiane Teixeira (ES), Winny Rocha (ES),

Mediação: Fabiana Cecy (RJ)

20h10: Akilla (ES) convida BiaB (RJ)

21h25: DJ Sistah Ilú (ES) – Residente

21h35: Budah (ES) convida VK (ES)

23h-04h: Festa Treme Ú Baile

Line-Up DJs:

22h: Asiat (ES)

23h40: LD (ES)

00h25: Madeusa – (ES) (apresentação Casa Lacraia Kunty)

02h: Larinhx – (RJ)

03h: Scoob – (ES)