Abertura dos Jogos Interescolares de Cachoeiro acontece nesta terça (4)

Um dos eventos esportivos mais aguardados da região terá início nesta terça-feira (4). A cerimônia de abertura dos Jogos Interescolares de Cachoeiro (Joici) será na escola Liceu Muniz Freire, no bairro Independência, às 9h.

Leia também: Sorteio da Libertadores: confira os jogos e o chaveamento das oitavas

Participam desta edição as unidades escolares: Agostinho Simonato, Amélia Toledo, Carolina Passos Gaigher, Centro Ensino Lauro Pinheiro (Celp), CEI Átila de Almeida Miranda, Claudionor Ribeiro, Deusdedith Baptista, Escola Adventista, Francisco Coelho, Fraternidade e Luz, Getúlio Vargas, Hosana Salles, Ifes, Lions, Luiz Marques Pinto, Maria Angélica, Pedro Estellita, Quintiliano de Azevedo, Santa Cecília, Liceu Muniz Freire, IPE, São Camilo, Inah Werneck e Zacheu Moreira.

Os jogos começam, oficialmente, na quarta-feira (5). As modalidades de futsal e handebol serão feitas no ginásio do bairro Aeroporto; voleibol será no ginásio do Aquidaban; basquete acontecerá no ginásio do IBC; atletismo será no campo do Grêmio Santo Agostinho e o vôlei de areia, na quadra do ginásio do Nova Brasília.

Os jogos são voltados para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares. Haverá premiação, com troféus e medalhas, para as equipes que ficarem em primeiro e segundo lugar.

“Esse é um dos eventos mais importantes do nosso calendário esportivo. Os alunos sempre ficam na expectativa e tenho certeza de que vão apresentar boas partidas com muita competitividade e garra”, expressa o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.