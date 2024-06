Acidente entre veículos deixa pessoas feridas em Anchieta

Duas pessoas ficaram feridas após dois veículos baterem de frente na Ponte Cônego Barros, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite do domingo (16).

De acordo com a Guarda Civil Municipal, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os guardas se depararam com dois veículos, sendo um HB20, de cor prata e uma Fiat Strada, de cor branca, ambos com a frente danificada.

Com a força do impacto da batida, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e resgate municipal para o Pronto Atendimento (PA) do município. A GCM não soube informar a dinâmica do acidente e nem o estado de saúde das vítimas.