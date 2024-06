Adolescente agride pais após ser proibida de usar celular em Muqui

Uma adolescente de 14 anos foi encaminhada para a delegacia após agredir os pais em Muqui, no Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da adolescente relatou aos policiais que a filha havia sido proibida de fazer uso excessivo do celular e sair para a casa da tia. No entanto, a adolescente ficou nervosa e acabou agredindo os pais.

Ainda, segundo a PM, quando os policiais chegaram na residência, a mãe e a filha estavam discutindo, proferindo palavras de baixo calão. Durante as agressões, a mãe ficou com ferimentos no braço direito e o pai com ferimentos na barriga.

Leia também: Jovem é preso pela segunda vez por tráfico de drogas em Guaçuí

O conselho tutelar foi acionado e a adolescente encaminhada para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que, na delegacia, a menor foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.