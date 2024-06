Jovem é preso pela segunda vez por tráfico de drogas em Guaçuí

Um jovem de 23 anos, foi preso pela segunda vez pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), em Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Civil, policiais civis e militares foram até a residência no local conhecido como “Invasão”, e localizaram o suspeito de 23 anos. Ele já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas no final do ano passado.

Durante as buscas no interior da casa, os policiais encontraram uma porção de maconha e de semente de maconha, uma cartela de um remédio anfetamina e R$ 472,00 em notas miúdas.

Leia também: Polícia Civil prende suspeito de ser mandante de homicídio no ES

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.