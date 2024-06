Alegre: Escola Pedro Simão realiza 3ª Mostra da Educação Profissional

A EEEFM Professor Pedro Simão, localizada no município de Alegre, no Caparaó, realizou nesta quarta-feira (26), a 3ª Mostra da Educação Profissional e Tecnológica. O evento ocorreu na Praça 6 de Janeiro, no centro da cidade, e contou com a presença da Banda do Centro Educacional Adélia Barrozo Bifano (C.E.A.B.B), que esteve abrindo oficialmente a Mostra, que reuniu dezenas de pessoas.

Em sua terceira edição, a proposta dos Cursos Técnicos em Administração, Análises Clínicas e em Designer Gráfico, foi promover a população conhecimentos pertinentes ao objetivo do Curso, área de atuação, habilidades, conhecimentos adquiridos pelos estudantes, assim como as formas de ingresso e vantagens em cursar o Ensino Médio Integrado.

Valorizando a Educação

“A nossa proposta é levar à sociedade alegrense o conhecimento e habilidades inerentes aos cursos de Designer Gráfico, Administração e também agora, Análises Clínicas. É uma proposta inovadora, pois Análises Clínicas é novo nesse mercado no Sul do Estado. E com isso apresentamos à população o que a Escola Pedro Simão está ofertando, valorizando assim a educação do nosso município”, disse Lucy Sandero, diretora da escola.

Para enfatizar as prováveis áreas de atuação dos estudantes ao concluírem o Ensino Profissionalizante, os estudantes de Administração contaram com o apoio de empreendimentos, empresários e agências bancárias. Já os estudantes de Análises Clínicas se basearam na área da Saúde, realizando teste rápido de toxoplasmose; fisiologia e anatomia do coração; simulação de coleta sanguínea e procedimentos de primeiros socorros; e os estudantes do Designer Gráfico com grafiteiros e profissionais do marketing.

Atuação do Sebrae

Presente no evento, Renato José Lopes Machado, coordenador do Sebrae na região, frisou que tem atuado junto à escola para capacitar e fazer o elo da cadeia, preparando os alunos para o mercado de trabalho.

“Esses meninos, essas crianças, são futuros empreendedores, alguns já empreendem. O Sebrae tem uma parceria muito exitosa com a escola. Temos buscado capacitar esses alunos e preparar eles para o mercado de trabalho. Dai, efetivamente, quando eles tiverem essa oportunidade, eles possam estar bem capacitados e prontos para atender a demanda forte que o mercado”, frisou Renato.

Troca de Experiências

Fábio de Souza Silva, proprietário da Polpa de Frutas Frumel, associado à Associação de Produtores Rurais de Feliz Lembrança, esteve no local expondo seus produtos e da Associação, e disse da importância da realização de eventos do tipo que ajudam a aguçar o empreendedorismo junto aos jovens.

“Estamos aqui para promover uma troca de experiências, mostrar que há várias oportunidades. Eles, que são novos, estão na escola, podem desenvolver os próprios sonhos. Espero que, nos anos futuros, muitos desses alunos que estão aqui possam se lembrar de que estive aqui expondo os produtos da Frumel, e eles possam ter inspiração para serem empreendedores como eu fui”, ressaltou.

Moradora do distrito de Santa Angélica, Luciene Ferraz Vailan é ex-professora da escola Pedro Simão. Proprietária da agroindústria “Delícias de Dona Edi”, Luciene também esteve expondo seus produtos com o intuito de mostrar para os alunos dos cursos técnicos que eles podem realizar seus sonhos de empreender.

“Estou aqui para mostrar para esses alunos que podemos empreender. Foi assim comigo, e será assim com eles. Hoje, eu tenho meus produtos nas prateleiras dos supermercados, padarias e na feira do produtor rural. Quando a gente quer, tudo é possível. Só não podemos deixar de lutar”, disse a ex-professora e atualmente empreendedora.

Durante toda a Mostra, alunos do Curso Técnico de Enfermagem da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (FAFIA) também estiveram prestando diversos atendimentos junto ao público presente. O vento terminou com show musical para o público presente.