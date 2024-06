Alegre abre editais com recursos de R$ 286 mil pela Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), publicou dois editais direcionados exclusivamente a agentes culturais do município.

O Edital 004/2024 é direcionado para o campo audiovisual e possui valor total de R$ 204.241,86. Já o Edital 005/2024 é para produções culturais que abrangem a música, a cultura tradicional, oficinas e eventos, com o total de R$ 82.735,60.

Foto: Divulgação| PMA

O período de inscrições começou nesta segunda-feira (26) e vai até o dia 10 de julho. O resultado será divulgado na primeira quinzena de agosto.

A proposta dos editais da Secretaria Executiva Municipal de Cultura, Turismo e Esporte (SECUTE) reforça a garantia de ações emergenciais direcionadas para a Cultura e assegura medidas de democratização, desconcentração e descentralização dos recursos.

A ideia é justamente regionalizar os investimentos culturais, implementando ações afirmativas. Neste edital, quase metade das 25 vagas é para pessoas declaradas negras ou indígenas.

Obras de Cinema e cineclubes

O edital 004/2024, direcionado para o audiovisual, possui valor total de R$ 204.241,86 em recursos. Desse total, R$ 152.040,66 serão para apoio à produção de obras audiovisuais, de curta-metragem, videoclipe e desenvolvimento de roteiro.

Outros R$ 34.752,97 serão direcionados para apoio à realização de ação de Cinema Itinerante ou Cinema de Rua, enquanto R$ 17.448,23 serão destinados para apoio à realização de ação de Formação Audiovisual ou de Apoio a Cineclubes e Pesquisa em Audiovisual.

A ideia é que 23 projetos sejam contemplados, sendo 10 direcionados para proponentes negros e indígenas.

Música, culturas tradicionais e eventos populares

O edital 005/2024 possui valor total de R$ 82.735,60, que será dividido entre produção de faixa musical, circulação de grupos tradicionais, oficinas e eventos culturais. 14 projetos serão selecionados. Metade é para candidatos autodeclarados negros ou indígenas.

A Lei Paulo Gustavo

A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural. São R$ 3.862.000.000,00 para a execução de ações e projetos em todo o território nacional.

A Lei visa minimizar os impactos sociais e econômicos consequentes da pandemia da Covid-19, que limitou o setor cultural e homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da Covid-19.

Editais de Chamamento Público SECUTE 2024

Confira as informações do edital, disponíveis no site oficial da Prefeitura de Alegre, ou clicando nos links abaixo:

Fonte: Prefeitura de Alegre