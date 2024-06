Alegre investe mais de R$ 180 mil em calçamento rural em Sumidouro

No último sábado (15), a Prefeitura de Alegre realizou a entrega da obra de calçamento rural na comunidade de Sumidouro, no distrito de Celina, interior do município.

Além disso, a obra de calçamento rural, que representa mais do que uma estrada pavimentada, traz qualidade de vida, segurança e acessibilidade para todos os moradores da região. Agora, o deslocamento está muito mais fácil e seguro, especialmente em dias de chuva.

O governo do Estado, doou 2.392,56m² de blocos de pavimentação e 782,50m de meio-fio pré-moldado. Por outro lado, Prefeitura de Alegre investiu R$ 180.144,34 na contratação da mão de obra e conseguiu concretizar essa importante melhoria.

Graças ao empenho da comunidade e da gestão municipal, a obra de calçamento rural foi estendida. Assim também, abrangendo uma área ainda maior, beneficiando mais famílias e facilitando o dia a dia de todos.

Foram quase 1 km de estrada vicinal pavimentada, aproximadamente 700 metros, trazendo um novo horizonte de oportunidades e desenvolvimento para os moradores.

Parceria com o Estado

O governo do Espírito Santo levou, em 2023, calçamento rural para 28 trechos de estradas rurais do interior capixaba. No total, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) instalou 19,4 quilômetros de blocos de concreto em 13 municípios, com investimento de R$ 9,9 milhões.

Com as ações de calçamento rural, diversas vias recebem blocos intertravados (tipo holandês) e meios-fios para as prefeituras realizarem a instalação. Dessa forma, os locais passam a contar com melhores condições de trafegabilidade. Ou seja, mais conforto para os moradores da região, além de garantir também mais segurança e redução de custos no escoamento da produção agrícola.