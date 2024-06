Cachoeiro: bairro Nossa Senhora de Fátima ganhará muro de contenção

A Rua Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro de mesmo nome, em Cachoeiro, está recebendo a construção de um muro de contenção. A obra, que representa um investimento de mais de R$ 184 mil, é executada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, com recursos repassados pelo Governo do Estado por meio do Fundo de Proteção e Defesa Civil.

Leia também: Estudantes visitam Câmara de Cachoeiro e acompanham pintura de painel

A iniciativa faz parte do pacote de investimentos da Prefeitura na prevenção de deslizamentos de terra e outros tipos de desastres relacionados às condições climáticas adversas que afetam o município. No momento, a obra está na etapa de limpeza do terreno e início das escavações.

O secretário municipal de Obras, Rodrigo Bolelli, destacou a importância da construção para a segurança dos moradores. “É um investimento importante para a segurança e bem-estar dos moradores locais. Este muro de contenção é uma medida preventiva essencial para proteger os cidadãos contra possíveis desastres naturais, principalmente, em épocas de chuvas”, explica

A obra inclui muro em concreto ciclópico e pedra marroada, além de guarda-corpo e passeio público. O prazo previsto para a entrega é de 150 dias.

Os muros de contenção são fundamentais para conter encostas e cortes que podem provocar desastres com perdas humanas e financeiras. No caso da Rua Nossa Senhora de Fátima, foram identificados, pelas equipes municipais, erosão em taludes, após vistorias e levantamentos técnicos.

“Os deslizamentos de terra são uma preocupação constante, principalmente em épocas de chuvas intensas. Com esta nova estrutura, esperamos minimizar os riscos e proporcionar maior tranquilidade aos moradores da região”, reforçou Rodrigo Bolelli.