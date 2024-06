Alerta! Confira os cuidados com a rede elétrica nas Festas Juninas

Para uma diversão segura em meio às danças, fogueiras e comidas típicas das festas juninas, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, reforça cuidados importantes com a rede elétrica, seja em casa, praças ou nas ruas.

Fogueiras, fogos de artifícios, bandeirolas e balões não combinam com energia elétrica e podem representar riscos à população nessa época do ano.

Na hora de montar a decoração, os enfeites aéreos, como as bandeirinhas e faixas, não devem ser amarados em postes ou equipamentos da rede elétrica. Além disso, é preciso manter uma distância segura de fios elétricos e nunca utilizar barras de metal, andaimes ou escadas próximas da fiação, pois objeto metálicos ao encostar ou mesmo se aproximar da rede elétrica pode causar choque elétrico e até levar à morte.

As fogueiras exigem os mesmos cuidados, nunca devem ser acesas perto da fiação, pelo perigo do fogo provocar curto-circuito, partir os fios elétricos e causar falta de energia e graves acidentes.

É importante lembrar que fazer ligação clandestina é crime e coloca a vida de todos em perigo. Para solicitar ligações provisórias de energia para barracas e palcos instalados em ruas e praças, o organizador da festa deve pedir com antecedência uma ligação provisória junto à EDP.

Não é recomendada a conexão com a rede particular de um imóvel regularmente ligado pela Distribuidora, uma vez que a carga extra pode gerar uma sobrecorrente e causar incêndios e outros acidentes. O mesmo acontece com o uso excessivo de benjamins (T’s), emendas e extensões, pela possibilidade de ocasionar superaquecimento e curto-circuito.

“A festa junina deve ser um momento de alegria, mas é importante alguns cuidados para não comprometer a diversão. É importante manter distância da fiação e não soltar fogos de artifícios na direção de postes e condutores de energia. Outro cuidado é montar as fogueiras longe da rede elétrica e nunca pendurar enfeites nos postes ou na fiação elétrica”, explica o gestor da EDP, Filipe Lima.

Soltar balões, crime previsto no Código Penal Brasileiro, também oferece riscos à segurança e traz prejuízos ao fornecimento de energia quando um balão cai sobre a rede elétrica. O impacto varia de acordo com a localidade da queda e dos equipamentos danificados.