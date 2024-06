Como foi criado o Dia dos Namorados e o que tem a ver com João Doria?

No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado no dia 12 de junho. A data coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, mas não tem origem no calendário religioso.

Na década de 1940, ainda não havia por aqui um dia especial para casais apaixonados trocarem presentes. O Dia de São Valentim, celebrado em 14 de fevereiro e comum em outros países, não vingou na tradição brasileira. A ideia do Dia dos Namorados em junho teria surgido como ação de marketing para impulsionar o comércio durante esse mês, considerado fraco para vendas.

Em 1948, a agência do publicitário João Doria, pai do empresário e ex-governador de São Paulo João Doria Júnior, foi contratada pela rede de lojas A Exposição-Clipper para impulsionar suas vendas. Ele teria surgido com a ideia, que acabou se popularizando, de acordo com o Dicionário histórico-biográfico da propaganda no Brasil.

No entanto, a versão é reproduzida por outras fontes, embora não seja consenso absoluto. Portanto, como mostrou o Estadão, a data já aparecia como Dia dos Namorados em anúncio da Galeria Paulista de Modas de 6 de junho de 1948.

Estadao Conteudo