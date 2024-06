Anchieta promove ações com foco na saúde dos pescadores

Dia 29 de junho é o dia dedicado ao pescador. Assim, para celebrar a data, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá promover a Semana de Saúde do Pescador e da Pescadora em diversas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), no período de 24 a 28 de junho.

Leia também: Prefeitura de Cachoeiro notifica empresa por reduzir ritmo de obras

Durante esses dias, as ESFs do município dos bairros onde reside uma expressiva população de pescadores, estarão com atendimento especial para os pescadores e pescadoras. O horário de funcionamento das unidades é das 07h às 16h.

Segundo a Secretaria de Saúde, neste ano optou-se pela realização do serviço nas ESFs, como uma nova estratégia para melhorar a adesão deste público aos serviços de saúde oferecidos.

Durante a Semana do Pescador e da Pescadora serão oferecidos os seguintes serviços:

Aferição de pressão arterial

Aferição de glicose

Testagem rápida de hepatites, HIV e Sífilis

Atualização de cartão de vacina

Atendimento médico

Avaliação odontológica

Agendamento para consulta oftalmológica



Unidades que estarão atendendo na Semana de Saúde do Pescador e Pescadora:

ESF Centro 1

ESF Centro 2

ESF Centro 3

ESF Iriri

ESF Mãe-bá

ESF Ubu

ESF Parati

ESF Recanto do Sol