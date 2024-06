Anchieta realiza prestação de contas nesta quarta-feira (26)

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria da Fazenda, realiza nesta quarta-feira (26), uma audiência pública. Com intuito de apresentar o cumprimento das metas fiscais, referentes ao primeiro quadrimestre de 2024. O evento será realizado no “plenarinho” da Câmara Municipal de Anchieta, às 15h.

Aberta ao público, a audiência vai apresentar receita e despesas do poder executivo referente ao período.



“Realizar as audiências é uma forma de manter a transparência da gestão, apresentar nossos resultados e manter a população informada acerca da situação financeira do município”, disse o secretário da pasta, Sandro Alpohim.