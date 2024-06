Após Cachoeiro, Mútua-ES projeta novas capacitações em cidades do ES

A parceria entre a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES) e Mútua-ES trouxe para o Estado um conceito inovador de capacitação, que tem como foco a melhoria dos serviços do poder público.

Conforme explica o diretor-geral da Mútua-ES, Filipe Machado, a instituição como Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confea, Crea e Mútua, também é a Caixa da Educação.

LEIA TAMBÉM: Obras: Amunes, CREA-ES e Mútua-ES capacitam secretários e engenheiros

“A gente tem como propósito educar, qualificar e capacitar os profissionais da engenharia, agronomia e geociências. O seminário de “Fiscalização e Licitações de Obras Públicas é de suma importância para esses profissionais que trabalham nos órgãos públicos, possibilitando que eles se qualifiquem para prestar o melhor serviço para a sociedade e para os seus municípios”, afirma o Filipe Machado.

A Mútua-ES ainda destaca que, diante do sucesso do evento realizado, nesta terça-feira (4), em Cachoeiro, novas capacitações serão promovidas na área em Colatina e na Grande Vitória.