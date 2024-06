Apostas Copa América: as seleções favoritas ao título de melhor futebol do continente

Entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos, acontecerá mais uma edição da Copa América, na qual 16 Seleções entrarão em campo para buscar o troféu que credencia a melhor equipe de futebol do continente. O torneio, organizado pela CONMEBOL e Concacaf, movimenta o mercado de apostas esportivas com uma grande variedade de odds atrativas. Mas quando o assunto é Apostas Copa América, quais são as seleções favoritas ao título de 2024?



Equipes favoritas da Copa América 2024



De acordo com as mais prestigiadas casas de apostas, a Argentina, campeã mundial no Qatar 2022, é a seleção que desponta como grande favorita na Copa América, com cotação de 2,80. Além disso, a albiceleste venceu a última edição do torneio, em 2021. O técnico Lionel Scalloni comanda um poderoso elenco de estrelas com Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez e Lautaro Martínez.



Em segundo lugar – e que não poderia faltar no ranking das favoritas – está a Seleção Brasileira (3,25). A canarinha, com uma nova geração de jogadores que inclui um ataque poderoso liderado por Vinícius Jr. e Rodrygo Goes, comandados pelo treinador Dorival Júnior, tem tudo para voltar à vanguarda mundial.



Por fim, a Seleção do Uruguai é a terceira opção entre as favoritas dos apostadores, com cotação de 7,00. A celeste, atualmente dirigida por Marcelo Bielsa, também conta com uma nova geração de jogadores aliada a elementos de experiência, o que fará deste torneio um evento verdadeiramente competitivo.



Considerando toda a história da Copa América, a Argentina foi 15 vezes campeã, mesmo número de títulos que o Uruguai levou para casa. O Brasil, por sua vez, conquistou nove troféus Copa América. Os três países juntos detêm a maioria dos pódios deste importante campeonato. Chile, Paraguai e Peru venceram duas vezes cada; Colômbia e Bolívia conquistaram o título uma vez.



Há uma lista de equipes que podem surpreender na edição 2024: Colômbia, Venezuela, Equador, Estados Unidos e México são seleções que despontam nas casas de apostas. Mas além das tendências, tudo pode acontecer no decorrer da Copa América – e a equipe vencedora só será realmente conhecida no dia 14 de julho. Por isso, é interessante que o usuário verifique as odds Copa América 2024 em uma das casas de apostas de sua preferência.



Apostas Copa América 2024



Das 32 partidas que serão disputadas na Copa América 2024 existem apostas nos jogos da fase de grupos, apostas em quem avançará às quartas de final e, claro, apostas no vencedor absoluto do torneio.



Ao mesmo tempo, também é possível fazer apostas Copa América no artilheiro, no melhor jogador, no melhor goleiro ou em quem será líder do grupo, apenas para citar alguns exemplos.



Lionel Messi é o principal favorito para terminar como artilheiro do torneio, feito que já conquistou na Copa América 2021, empatando com Luis Díaz, com 4 gols. O pódio dos candidatos a goleadores é completado por Vinícius Jr. e Julián Álvarez. O uruguaio Darwin Núñez é o único nas primeiras colocações que não pertence às seleções argentina ou brasileira.



O melhor é que os usuários façam seus próprios estudos, levando em consideração as estatísticas históricas e o status atual de cada equipe que pisará nos gramados americanos em busca do título de campeã.



Formação dos Grupos:



Grupo A: Argentina, Chile, Canadá e Peru.



Grupo B: México, Equador, Venezuela e Jamaica.



Grupo C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia.



Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica.



A Argentina não deverá ter grandes dificuldades para vencer o seu grupo, uma vez que a seleção canadense mostrou sua fragilidade na última Copa do Mundo ao perder seus três jogos, enquanto seus rivais sul-americanos têm desempenho negativo nas Eliminatórias: o Chile é o oitavo, com 5 pontos em 6 jogos; e o Peru é o último, com apenas 2 pontos.



O grupo do Brasil é consideravelmente mais complicado. Embora a equipe de Dorival Júnior enfrente dois rivais teoricamente fracos, como Costa Rica e Paraguai, também terá que confrontar a Colômbia, que está 5 pontos à frente nas Eliminatórias e já venceu a canarinho por 2 a 1 em novembro passado.



Novo formato da Copa América



A Copa América 2024 será disputada em um formato ampliado que incluirá os tradicionais dez países da América do Sul e seis países da Confederação de Futebol da América do Norte, Centro-Americana e do Caribe (CONCACAF). Esta configuração oferece uma plataforma para que mais equipes possam competir no torneio de seleções mais antigo do mundo, cuja primeira edição foi organizada em 1916.



Os confrontos da Copa América 2024 acontecerão em 14 estádios localizados nos Estados Unidos, proporcionando uma experiência diversificada e ampla aos torcedores. O jogo de abertura (Argentina vs. Canadá) será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Já a final está agendada para o Hard Rock Stadium, em Miami. A estreia da Seleção Brasileira será no dia 24 de junho contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Cidades como Nova York e Las Vegas também receberão partidas do torneio.

