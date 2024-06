AQUINOTICIAS.COM abre vagas em diversas áreas; confira

Oportunidade! O portal AQUINOTICIAIS.COM está com vagas abertas para jornalista, assistente de mídias sociais e editor de vídeo em treinamento, e vendedor externo. Quer fazer parte da equipe?

As vagas são disponíveis para Cachoeiro de Itapemirim, e os interessados devem enviar currículo para o e-mail: publicidade@aquinoticias.com.

Para preencher as vagas, os (as) candidatos (as) devem atender aos seguintes requisitos:

Jornalista

Responsabilidades:

Reportagem e produção de conteúdo: apurar e escrever notícias, reportagens e matérias especiais para o portal, com foco em temas relevantes para a região.

Produção de vídeos: ter facilidade para em vídeo para o portal e redes sociais

Trabalho em equipe: colaborar com outros jornalistas, editores e profissionais da equipe para garantir a qualidade e o impacto do conteúdo produzido.

Requisitos:

Formação em Jornalismo: graduação completa em Jornalismo ou área relacionada.

Experiência em Jornalismo Digital: experiência comprovada em produção de conteúdo para plataformas digitais

Carteira de motorista: carteira de motorista válida e disponibilidade para dirigir em Cachoeiro de Itapemirim e região.

Habilidades de comunicação: excelente comunicação escrita e oral, com capacidade de adaptar o estilo de escrita para diferentes públicos e plataformas.

Comprometimento: comprometimento com a ética jornalística, a busca pela verdade e o interesse público.

Disponibilidade para mudança: disponibilidade para residir em Cachoeiro de Itapemirim.

Diferenciais:

Conhecimento em SEO e técnicas de otimização para mecanismos de busca.

Experiência com ferramentas de edição de vídeo e imagem.

Conhecimento de Cachoeiro de Itapemirim e Sul capixaba

Assistente de mídias sociais e editor de vídeo em treinamento

Responsabilidade:

Gerenciamento de redes sociais: agendar e publicar posts, interagir com seguidores, responder a comentários e mensagens diretas.

Monitoramento de métricas: acompanhar o desempenho das publicações, analisar métricas e gerar relatórios para identificar oportunidades de melhoria.

Edição de vídeo: aprender e desenvolver habilidades em edição de vídeo para criar conteúdo audiovisual de alta qualidade para as redes sociais.

Pesquisa de tendências: manter-se atualizado(a) sobre as últimas tendências em mídias sociais e formatos de conteúdo.

Requisitos:

Conhecimento em mídias sociais: não é necessária experiência em atuação direta na área.

Ser comunicativo e ter boa comunicação escrita

Interesse em aprender e desenvolver habilidades em edição de vídeo

Criatividade e proatividade para propor novas ideias

Conhecimento básico em ferramentas de edição de imagem (Photoshop, Ilustrator, Premiere); ou ter facilidade para aprender.

Vendedor (a)

Responsabilidades:

Prospecção de clientes: identificar e prospectar potenciais clientes na região, utilizando estratégias de vendas consultivas e ferramentas digitais.

Apresentação de soluções: apresentar as soluções de publicidade digital do AQUINOTICIAS.COM para clientes, demonstrando o valor e os benefícios para seus negócios.

Negociação e fechamento de vendas: conduzir negociações com clientes, elaborar propostas comerciais e fechar contratos de publicidade.

Gerenciamento de relacionamento: construir e manter relacionamentos de longo prazo com clientes, garantindo sua satisfação e fidelização.

Acompanhamento de resultados: acompanhar o desempenho das campanhas de publicidade dos clientes, analisar métricas e fornecer relatórios de resultados.

Requisitos:

Experiência em vendas: experiência comprovada em vendas, preferencialmente no segmento digital ou de mídia.

Habilidade de comunicação: excelente comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar ideias de forma clara e persuasiva.

Habilidade de negociação: habilidade de negociação e persuasão, com foco em resultados e superação de metas.

Carteira de motorista: carteira de motorista válida e disponibilidade para viagens na região de Cachoeiro de Itapemirim.

Residência em Cachoeiro de Itapemirim: Residência em Cachoeiro de Itapemirim ou disponibilidade para mudança.

Diferenciais:

Experiência com vendas de publicidade digital.

Conhecimento do mercado local de Cachoeiro de Itapemirim.

Rede de contatos com empresas e profissionais da região.