Atração para a criançada! Hoje tem show da Tina na festa de Cachoeiro

As comemorações do aniversário de Cachoeiro de Itapemirim, que foi ontem (29), já começaram bem antes da data oficial. Com uma programação diversa e shows nacionais, hoje é o último dia das festividades. Para encerrar, a atração de hoje será a alegria da criançada. Sobe ao palco no Parque de Exposições de Cachoeiro, o conhecido “Show da Tina”.

Além disso, a programação conta com Parque de Diversões e fazendinha de animais, que sempre encantam os pequenos. O show inédito da Turma da Tina é intitulado “EnCANTAdo”, e promete animar o público com muita dança, música e personagens carismáticos, a partir das 18h.

Também, hoje, o espaço Festival Música e Café terá um desfile infantil, às 15h, seguido por um show de mágica com Paulo Beleza, às 16h.

Confira a programação para hoje (30)

30 de junho (domingo)

14h – Encontro de Bateristas de Cachoeiro

18h – Show Turma da Tina

19h30 – Show de Rodeio