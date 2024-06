Audiência Pública vai discutir a elaboração do orçamento 2025 em Venda Nova

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante irá realizar audiências públicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que ocorrerão no mês de julho.

As audiências são uma oportunidade crucial para a comunidade colaborar na definição das despesas e receitas do próximo ano, garantindo que as necessidades e prioridades locais sejam devidamente contempladas.

Serão realizados quatro encontros, cada um focado em uma das macro regiões do município: Caxixe, Vargem Grande, São João e Sede.

Os encontros começarão na EMEF Atílio Pizzol, atendendo à Regional São João de Viçosa, no dia 24 de julho. Seguindo, a audiência na Regional Caxixe será na EMEF Caxixe, no dia 25 de julho. Já a reunião da Regional Vargem Grande ocorrerá na EMEIEF Pindobas, no dia 31 de julho. Por fim, a última audiência pública será no Centro Cultural, destinada à Regional Sede, no dia 1º de agosto. Todas as sessões terão início às 19 horas.

A participação do munícipe é fundamental para a construção de um orçamento que reflita verdadeiramente as demandas da população. A LOA é uma ferramenta vital de planejamento, elaborada pelo Poder Executivo, que determina como os recursos públicos serão utilizados no ano seguinte.

Por isso, é essencial que os cidadãos compareçam aos encontros, contribuindo com suas opiniões e sugestões para garantir que os interesses de toda a comunidade sejam representados.

Fonte: Prefeitura de Venda Nova