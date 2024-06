Batida entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Um motoboy ficou ferido em uma batida entre um carro e uma moto no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira (12).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os militares foram acionados para atender um acidente de trânsito na avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque. Chegando no local, os policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestando socorro à vítima.

De acordo com a PM, o motociclista estava pilotando a moto Honda Titan, de cor vermelha, sentido centro de Cachoeiro ao distrito de Sorturno, quando um carro Fiat/Uno, de cor prata, fez uma conversão para a Rua Milbruges Gomes da Silva, ocasionando a batida. A PM não informou o estado de saúde da vítima e nem do motorista do veículo.