Trecho da BR-101 é interditado por 3h após acidente em Mimoso do Sul

O trecho da BR-101 foi parcialmente interditado por 3 horas, após um acidente com uma carreta na altura do município de Mimoso do Sul, na noite da última quarta-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 18h20, no km 439 da rodovia, e foi liberado às 20h50. Ninguém se feriu no acidente.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária, como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF.