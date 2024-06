“Bebê mal-humorado” conquista web com fotos inusitadas; confira

Um bebê que já nasceu aparentemente “mal-humorado” viralizou e conquistou internautas do mundo inteiro. O pequeno Trent Mundy, de Ohio, nos Estados Unidos, nasceu para provar que nem só de comunicação verbal vive o mundo e que expressões faciais têm sim o seu valor. Isso porque em seu ensaio fotográfico newborn, o bebê não se deixou intimidar pela câmera e mostrou sua habilidade comunicativa com muitas caretas.

As imagens do pequeno “descontente” e “insatisfeito” com o momento viralizaram nas redes sociais e ele ficou conhecido como “bebê mal-humorado”. “Fotografo recém-nascidos há uma década e fotografei centenas de bebês que me deram toneladas de ótimas expressões. Mas nenhuma se compara aos olhares que esse cara lançou em minha direção”, disse a fotógrafa Lauren Carson em uma publicação no Facebook.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Apesar de ser descrito pela fotógrafa como “um doce”, Trent, que nasceu em 3 de maio, parece um tanto quanto ranzinza nas imagens. Nelas, o bebê chega a franzir a testa para a câmera, com cara de bravo.

“De onde eu estava sentada durante a sessão de fotos, não consegui ver o rosto dele, mas pude ouvir Lauren rindo. Ela disse: ‘Mal posso esperar para mostrar isso a vocês. Estão hilárias’”, afirmou a mãe, Jessica Mundy, ao site Today. A mulher ainda brincou dizendo que as imagens vão, com certeza, fazer parte dos futuros vídeos de formatura de Trent.

De acordo com Jessica, o menino, agora com três semanas, é bem tranquilo, exceto quando está com forme ou quando precisa trocar a fralda. “Ele é muito observador e já faz contato visual”, disse. E, apesar de parecer bravo, a mãe garante que o menino adora ficar no colo.

Foto: Reprodução Redes Sociais