Bolsa de graduação na Fafia e em mais 40 cursos no Estado

Interessados em realizar a primeira graduação no Ensino Superior ainda têm chances de concorrer a mais de mil bolsas de estudos integrais em instituições capixabas pelo Programa Nossa Bolsa, do governo do Estado.

São 40 opções de cursos em diversas áreas, em 30 universidades localizadas na Grande Vitória e no interior. Assim também, na cidade de Alegre, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia) oferece vagas nos cursos de Enfermagem e Psicologia.

Inscrições abertas

Assim, as inscrições para o edital Nossa Bolsa 2024/02 estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 27 de junho.

Segundo o diretor da Fafia, Cassio Frauches, a faculdade tem 72 alunos com bolsas ativas no programa Nossa Bolsa. Neste segundo semestre, serão oito bolsas disponíveis pela instituição.

“O objetivo do Ensino Superior, como em toda forma de aprendizado e conhecimento, deve passar por ampliar seu alcance, favorecer a inclusão e o desenvolvimento social. A cultura da Educação Contínua e do Ensino Superior precisam fazer parte de cada esfera da sociedade e isso inclui as cidades do interior. Por isso, fazemos parte do programa desde seu início em 2009”, comentou.

Sonhos realizados

O psicólogo Heitor Alcantara é ex-aluno da FAFIA e foi beneficiado pelo Programa Nossa Bolsa. Finalmente, a oportunidade que parecia um sonho, nas palavras dele “foi um divisor de águas”.

“Esta bolsa abriu portas acadêmicas e me deu a motivação para perseguir meus sonhos com determinação e propósito. Hoje, já formado e atuando, sou muito grato pela chance de transformar o meu futuro através da educação”, declarou.

Do mesmo modo, para a aluna do 3º período de Enfermagem, Sandy do Carmo Oliveira, a oportunidade também chegou em boa hora.

“A faculdade de Enfermagem vai me trazer a possibilidade de ter um futuro, de construir uma carreira. Consegui ser aprovada utilizando minha nota do Enem e, se não fosse o programa, não teria condições, no momento, de cursar uma graduação”, agradeceu.

Requisitos

Logo, para a inscrição é necessário que os interessados tenham concluído o Ensino Médio e realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2019 e 2023 ter renda per capita de até um salário mínimo e meio, além de ter estudado o Ensino Médio em escola da rede pública ou rede particular com bolsa integral.

Como resultado, o programa prioriza estudantes que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e quem se autodeclara afrodescendente. Todavia, os contemplados com as bolsas terão o curso totalmente pago pelo Governo do Estado.

Novidades

Entre os requisitos, o 2º edital do Nossa Bolsa em 2024 traz novidade. Contudo, o candidato deve, agora, ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Antes, o valor era de um salário mínimo.

Além disso, a mudança foi realizada a partir de decreto assinado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e a medida amplia o público-alvo do programa.

Bem como, o Programa Nossa Bolsa 2024/02 é uma realização da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu).

Serviço: Programa Nossa Bolsa 2024/02

Editais: Fapes 04/2024 – Nossa Bolsa 2024/2: Para acessar o edital clique aqui

Inscrições: Até o dia 27 de junho, no site da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)

Fonte: Prefeitura de Alegre