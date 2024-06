Bom Jesus: Marquinhos e Ubaldo recebem apoio da deputada Raquel Lessa

Na última quinta-feira (13), os ex-prefeitos de Bom Jesus do Norte, Marquinhos Messias (PP) e Ubaldo Martins (Republicanos) estiveram reunidos com a deputada estadual Raquel Lessa.

Marquinhos Messias é pré-candidato a Prefeito, tendo Ubaldo Martins como seu vice. O encontro aconteceu no centro da cidade de Bom Jesus do Norte e reuniu ainda presidentes de partidos, pré-candidatos a vereador e amigos.

Leia Também: Patrimônio da Penha ganha motivos para sorrir; entenda

Na pauta do encontro, assuntos voltados a retomada do crescimento de Bom Jesus do Norte, organização partidária e apoio da deputada ao nome de Marquinhos Messias e Ubaldo Martins. Raquel Lessa definiu como muito produtivo o encontro.

“Aqui estamos para enfrentar os desafios de Bom Jesus do Norte ao lado de amigos e liderança que querem ver a cidade nos trilhos do desenvolvimento”, afirmou a deputada que é vice-presidente estadual do Partido Progressista (PP).

Otimista com a grande adesão ao seu nome, Marquinhos Messias destacou no encontro a importância do esforço de todos em buscar caminhos para a retomada do crescimento do município.

“União em favor de Bom Jesus. Discutir melhorias, buscar alianças no estado e em Brasília para Bom Jesus voltar a crescer”, destacou Marquinhos durante o encontro.

Foto: Divulgação | Redes Sociais