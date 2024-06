Bruna Marquezine: “Tenho fé na instituição falida do casamento”

Bruna Marquezine falou sobre planos para sua vida em entrevista à versão espanhola da revista Elle. Questionada sobre quais seus sonhos no momento, a atriz afirmou: “Em nível pessoal, formar uma família, viver uma paixão fulminante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição falida do casamento.”

Aliás, recentemente, o cantor e ator João Guilherme foi apontado como possível namorado da atriz. Seu pai, o sertanejo Leonardo, inclusive, chegou a chamá-la de “nora” e dizer que ela estava “aprovadíssima” pela família em entrevista.

No entanto, já profissionalmente, Bruna Marquezine destacou: “Quero trabalhar muito, no Brasil e no exterior. Quero interpretar uma personagem tão diferente de mim que nem a minha mãe me reconheça risos.”

Contudo, a atriz ainda refletiu sobre a fama: “Não se pode dizer que seja de todo ruim. E nem de todo boa. Na maioria das vezes, resulta em algo terrível. Claro, tenho muitos privilégios graças à visibilidade que meu trabalho proporciona. Mas eu desejaria que fosse só isso: um trabalho. Que tivesse o mesmo reconhecimento que um médico ou um professor.”

Bruna Marquezine é aprovada pelo sogro

Aliás, em entrevista ao Balanço Geral, o sertanejo Leonardo disse que a atriz está “aprovadíssima”. “Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine, agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus”, declarou.

Apesar de aprovar o namoro entre os dois, o cantor ainda não conheceu a nora pessoalmente. “Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade”, disse. Na ocasião, ele foi ao Rio de Janeiro para realizar um show.

João Guilherme e Bruna Marquezine foram vistos juntos no desfile de estreia da Mondepars, marca de roupas de Sasha Meneghel, e no Aeroporto Santos Dumont, mas ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Estadao Conteudo