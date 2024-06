Bruno usa ‘Marrone de Papelão’ para substituir parceiro em show

O cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, vem se apresentando sozinho desde o anúncio de que Marrone se afastaria dos palcos para cuidar da saúde. No sábado (22), durante show na Festa de São João de Serrinha, na Bahia, o sertanejo encontrou uma solução criativa para acompanhá-lo no palco: um totem de papelão que simula o companheiro de dupla.

Enquanto cantava Vidro Fumê, uma pessoa da produção entrou no palco carregando o totem, que mostrava um Marrone devidamente sentado em seu banquinho. Sem perder o humor, Bruno abraçou o totem e até fez um sinal de “chifre” com os dedos.

Marrone afastado dos palcos, então o Bruno foi lá e meteu um Marrone de papelão pra fazer companhia pra ele no palco pic.twitter.com/petF8cFqnV

Marrone anunciou, na semana passada, que se afastaria dos palcos para fazer uma cirurgia para tratar caso de glaucoma severo. Enquanto isso, Bruno segue cumprindo a agenda da dupla.

Bruno atualizou o estado de saúde do amigo ao colunista Leo Dias. Ele disse que Marrone já passou pela cirurgia e está “bem e em casa”.

Estadao Conteudo

