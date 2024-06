Cachoeiro: confira a lista de farmácias de plantão neste domingo (16)

Neste domingo (9), cinco farmácias estão em regime de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

Segundo os dados da Prefeitura de Cachoeiro, as farmácias do Centro e do Guandu funcionam de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

Confira a lista completa

1 – DROGARIA DANIELA

Endereço: Rua Pedro Dias, 23 – Guandu –

Em frente à Casa do Campo Tel.: 3521-6639

2 – DROGARIA CACHOEIRO

Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, 89 – Centro

Ao lado do Renê Tel.: 3511-2478

3 – DROGARIA JÚLIA

End: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 01 Gilberto Machado

Em frente ao CRE Tel.: 3521-0251

4 – FARMÁCIA VIDA

End: Rua Mário Imperial, 47 – Ferroviários

Em frente ao Hospital Evangélico Tel.: 3517-3441

5 – DROGARIA JÚLIA

End: Av. José Félix Cheim, S/Nº – Zumbi – Linha Vermelha

Próximo ao Sup. Baratão Tel.: 3517-1600

6 – DROGARIA JÚLIA

Endereço: Rodovia Ricardo Barbieri, 78 – Boa Vista

Em frente ao Supermercado Otavarp Tel.: 3025-2501