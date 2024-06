Cachoeiro: Fazenda orienta sobre o Cadastro de Protocolo Externo on-line

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) disponibilizou orientações para a realização do cadastro de protocolo externo. Dessa forma, o contribuinte não precisa mais comparecer à sede da pasta para fazer o serviço.

De acordo com informações da Semfa, o primeiro passo é acessar o site oficial da Prefeitura de Cachoeiro (processos.cachoeiro.es.gov.br/portal/login.aspx). Depois, é necessário fazer o cadastro, preenchendo os dados solicitados. Após, um pedido de confirmação será enviado para o e-mail informado, é preciso clicar no endereço eletrônico do e-mail para confirmar o cadastro.

Logo depois confirmar o cadastro, é necessário entrar no sistema utilizando o CPF/CNPJ e a senha cadastrada nos campos indicados.

Para garantir a segurança, será necessário validar o cadastro, clicando no local indicado no canto superior da tela para iniciar a validação. O processo de validação envolve o envio, através do sistema, das fotos (frente e verso) de um dos documentos oficiais aceitos e uma selfie segurando o documento.

Com o usuário aprovado, basta, ao cidadão, clicar em “Iniciar Processo Eletrônico” e procurar pelo assunto de seu interesse. Caso não encontre o assunto específico, a orientação é a de utilizar opção “Solicitação Geral”.

Após esses processos, o contribuinte conseguirá realizar o cadastro de protocolo externo e acompanhar o andamento dos seus processos no site da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim de maneira eficiente e segura.

“Nosso objetivo é dinamizar o fluxo e diminuir os gargalos. Com os contribuintes tendo esse acesso de casa, haverá facilitação do processo, que vai possibilitar um acompanhamento mais agilizado”, explica o coordenador Executivo de Tecnologia, inovação e Cidades inteligentes, Elcio Sá Neto.