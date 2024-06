Cachoeiro: “grande encontro” oficializa pré-candidatura de Diego Libardi

O advogado Diego Libardi (Republicanos) oficializará a sua pré-candidatura a prefeito nas eleições de Cachoeiro na próxima segunda-feira (24). O evento será realizado, a partir das 19 horas, no Bom Gosto Cerimonial.

O encontro contará com importantes lideranças estaduais e locais, partidos de sua base e demais apoiadores locais. Entre eles, os deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Dr. Bruno Resende (União).

De acordo com a assessoria, a pré-candidato a prefeito fará “uma demonstração da força de sua base, composta pelos partidos Republicanos, União Brasil, Agir, Podemos, PRD, PSD”.

Também se colocam como postulantes ao comando da Prefeitura de Cachoeiro o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP); a ex-secretária municipal de Obras Lorena Vasques (PSB) e o vereador Léo Camargo (PL).

